건설·석유화학 분야 새 시장 개척 앞장 [상생경영 특집]

수익 창출 넘어 동반성장 향해… 기업들 함께 걷는다 기업의 활동은 수익 창출을 넘어 사회와 함께 성장하는 방향으로 나아가고 있다. 기후 위기와 지역 불균형, 교육 격차 등 복합적인 사회 문제가 심화되고 있는 가운데 기업들의 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 실천이 확대되고 있다. 탄소중립 실현을 위한 재생에너지 전환, 기후 대응을 위한 민관 협력, 청년의 성장을 돕는 교육·멘토링 프로그램, 문화예술 창작자 지원 등 지속가능한 사회를 향한 기업의 발걸음이 다방면에서 이뤄지고 있다. 단순한 후원자가 아닌 변화의 동반자로서 미래 세대의 성장을 돕고 소외된 지역을 지원하는 활동과 함께, 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 눈에 띈다.

DL이앤씨가 설립한 친환경 수소사업 전문회사 카본코의 직원이 이산화탄소 흡수제 개발 연구를 하고 있다. DL그룹 제공

DL그룹이 미래혁신 기술 확보에 나선다. 소형모듈원전(SMR) 투자와 고부가 소재 개발 등 그룹의 주요 사업인 건설과 석유화학 분야에서 새로운 시장을 개척하고 글로벌 시장을 선도할 기술 확보에 주력하고 있다.



DL그룹은 SMR에 대한 선제 투자를 통해 다양한 사업 기회를 모색하고 있다. SMR은 온실가스 배출 없이 에너지를 생산할 수 있고, 다른 친환경에너지와 달리 24시간 가동할 수 있어 인공지능(AI) 시대 최적의 전력 솔루션으로 떠오르고 있다. DL이앤씨는 세계적인 SMR 기업인 엑스에너지와 손잡고 시장을 공략하고 있다. 2023년부터 엑스에너지에 2000만달러를 투자하며 협업 중이다. DL이앤씨는 SMR 사업과 접목한 청정에너지 밸류 체인을 구축해 신사업 포트폴리오를 더욱 넓힌다는 계획이다.



DL이앤씨는 탄소포집·저장·활용(CCUS) 기술 개발에도 뛰어들었다. DL이앤씨는 2022년 CCUS 및 친환경 수소사업 전문 회사인 카본코(CARBONCO)를 설립했다. 카본코는 지난 4월 세계 최고 수준의 이산화탄소 흡수제 개발에 성공했다고 밝혔다. 이 흡수제는 석탄, 액화천연가스(LNG) 등 화석연료 연소 시 배출되는 이산화탄소 포집에 사용되는 핵심 물질이다. CCUS는 탄소중립의 핵심으로 꼽히면서 세계적으로 주목받고 있는 시장이다.



석유화학 분야에서도 고부가 소재기업으로 도약하고 있다. DL케미칼은 2023년 미래 혁신을 이끌 사내벤처 노탁을 설립했다. 노탁은 극초고속 통신 및 차세대 반도체 패키징 등에 사용되는 고절연성 인쇄회로기판(PCB) 소재인 노탁 레진을 개발했다. DL케미칼은 이번 소재 개발의 상업화를 통해 연 6억달러에 해당하는 시장에 새롭게 진출한다는 계획이다.

