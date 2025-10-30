지역 어가와 상생 ‘바다愛 진심’ 캠페인 [상생경영 특집]

수익 창출 넘어 동반성장 향해… 기업들 함께 걷는다 기업의 활동은 수익 창출을 넘어 사회와 함께 성장하는 방향으로 나아가고 있다. 기후 위기와 지역 불균형, 교육 격차 등 복합적인 사회 문제가 심화되고 있는 가운데 기업들의 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 실천이 확대되고 있다. 탄소중립 실현을 위한 재생에너지 전환, 기후 대응을 위한 민관 협력, 청년의 성장을 돕는 교육·멘토링 프로그램, 문화예술 창작자 지원 등 지속가능한 사회를 향한 기업의 발걸음이 다방면에서 이뤄지고 있다. 단순한 후원자가 아닌 변화의 동반자로서 미래 세대의 성장을 돕고 소외된 지역을 지원하는 활동과 함께, 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 눈에 띈다.

23일 제주 광어 양식 어가 ‘보해영어조합법인’에서 현대진 보해영어조합법인 대표이사(왼쪽)와 진주태 롯데마트·슈퍼 준법지원부문장이 ‘지속가능한 스마트 수조 전달식’을 진행하고 있다. 롯데마트 제공

롯데마트와 롯데슈퍼가 전복에 이어 광어 살리기에 나선다. 지난해부터 2년째 시행 중인 ‘바다愛(애) 진심’ 캠페인의 일환으로 지역 어가와의 상생을 강화한다는 방침이다.



롯데마트·슈퍼는 지난 23일 제주 서귀포시 표선면에 있는 광어 양식어가 ‘보해영어조합법인’에서 ‘지속가능한 스마트 수조 전달식’을 진행했다. 현장에는 현대진 보해영어조합법인 대표이사와 진주태 롯데마트·슈퍼 준법 지원부문장 등 5명이 참석했다.



국내 광어 양식 최대 산지인 제주에서는 올해 85일간 역대 최장 고수온 특보가 이어지며, 양식 광어의 집단 폐사가 발생해 어가의 경영 부담이 커진 상황이다.



해당 전달식은 지난해 전복 양식 어가에 이어 두 번째로 진행된 스마트수조 지원이다. 이번에 지원한 수조는 수온·용존산소 등 핵심 지표를 실시간으로 모니터링하고 이상 징후를 즉시 전달하는 사물인터넷(IoT)기반 첨단 설비다. 기존 대비 4.6%포인트 수준의 폐사율 개선 효과가가 기대되며, 항생제 사용을 줄여 지속 가능한 양식 시스템 구축에도 기여할 것으로 전망된다.



‘바다愛(애) 진심’ 캠페인은 롯데마트·슈퍼의 환경·사회·지배구조(ESG) 캠페인으로 지속가능한 수산업을 위해 다양한 활동을 전개한다. 롯데마트·슈퍼는 장기적인 투자를 통해 광어 수급과 가격 안정화는 물론 지역 어가와의 상생을 강화해나갈 계획이다.

