AI·로봇 등 신기술 도입 주거 편의 개선 [상생경영 특집]

수익 창출 넘어 동반성장 향해… 기업들 함께 걷는다 기업의 활동은 수익 창출을 넘어 사회와 함께 성장하는 방향으로 나아가고 있다. 기후 위기와 지역 불균형, 교육 격차 등 복합적인 사회 문제가 심화되고 있는 가운데 기업들의 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 실천이 확대되고 있다. 탄소중립 실현을 위한 재생에너지 전환, 기후 대응을 위한 민관 협력, 청년의 성장을 돕는 교육·멘토링 프로그램, 문화예술 창작자 지원 등 지속가능한 사회를 향한 기업의 발걸음이 다방면에서 이뤄지고 있다. 단순한 후원자가 아닌 변화의 동반자로서 미래 세대의 성장을 돕고 소외된 지역을 지원하는 활동과 함께, 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 눈에 띈다.

HDC현대산업개발이 서울 노원구 ‘서울원 아이파크’ 단지에 도입한 HDC 인공지능 음성인식 월패드. HDC현대산업개발 제공

HDC현대산업개발은 인공지능(AI), 로봇, 확장현실(XR) 등 신기술을 도입해 아이파크 입주민들에게 더욱 안전하고 편리한 주거 환경을 제공하고 있다.



대표적으로 서울원 아이파크에는 △AI 홈에이전트 기반 주거 어시스턴트 △AI 보안 솔루션 △AI 건물관리 시스템이 본격 적용된다.



AI 홈에이전트는 입주민 생활 패턴과 단지 데이터를 학습해 에너지 관리, 주차 안내, 커뮤니티 시설 예약 등 맞춤형 서비스를 제공한다. AI 보안 솔루션은 폐쇄회로(CC)TV와 출입 통제 시스템과 연동돼 이상행동 감지, 화재·침입 예방, 실시간 알림 기능을 통해 안전성을 높인다.



HDC AI 음성인식 월패드는 생성형 AI 기반 음성인식 기술을 적용해 고도의 언어 모델링을 통한 텍스트 분석이 가능하다. 이를 통해 문맥을 이해하고, 복잡한 질문에 자연스럽고 수준 높은 대화가 가능하다.



단지 내 모빌리티 기술을 활용한 솔루션 도입도 검토하고 있다. 고척 아이파크에서는 HDC그룹의 공간 AIoT(인공지능 기반 사물인터넷) 전문기업 HDC랩스가 로봇 전문기업과 협업해 개발한 헬퍼 로봇 서비스를 시범 운영했다. 헬퍼 로봇은 주상복합 주거동과 아이파크몰 상가를 연계해 입주민이 주문한 식음료나 상품을 집 앞까지 배송해 주는 서비스와 로봇이 집 앞에서 종량제 쓰레기봉투를 수거해 대신 버려주는 서비스로 구성된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지