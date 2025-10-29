문체위 국감서 김건희 종묘·경복궁 ‘국보농단’ 도마

윤석열 전 대통령 부인 김건희씨가 국가유산을 사적으로 유용했다는 논란에 대해 허민 국가유산청장이 국회 문화체육관광위원회 국정감사에 출석해 공식적으로 사과했다.

허 청장은 29일 국회에서 열린 문체위 국감에서 “국가유산을 보존·관리하는 책임자로서 대단히 송구하다”며 “국민 누구도 이해할 수 없는 사적 행위이고, 누구도 해서는 안 되는 특혜로 생각된다”고 말했다. 그는 “앞으로 국가유산을 더 철저하게 관리하고 규정을 엄격하게 다시 만들고, 절차에 소홀함이 없게 하겠다”고 덧붙였다.

김씨는 지난해 9월3일 유네스코 세계유산인 종묘에서 비공개 ‘차담회’를 가지고 신실까지 둘러봤다는 사실이 알려진 데 이어 2023년 9월12일에는 국보인 경복궁 근정전 어좌에 앉았다는 논란까지 불거졌다. 종묘 신실은 역대 왕과 왕비 위패를 모신 공간으로 외부인 출입이 제한되며, 근정전 역시 평소 내부 관람과 출입이 막혔다. 2023년 3월2일에는 조선 왕실 유산이 보관된 국립고궁박물관 수장고를 찾았으나 방문기록을 남기지 않았다는 사실이 알려졌다.

김씨의 이 같은 ‘국보농단’은 올해 7월 취임한 허 청장 임기가 시작되기 전으로, 국가유산청은 최응천 전 청장이 재임하던 당시 상황을 파악하는 내부 감사에 착수했다. 더불어민주당 조계원 의원이 “소중한 국가유산을 수호해야 할 국가유산청이 이를 막아서기는커녕 김씨 국가 모독, 국정농단 행위를 비호한다”고 질책하자 허 청장은 “철저히 전수조사하겠다”며 “(감사 업무를 맡을) 법무감사담당관실 인력을 보강하고 있다”고 답했다.

김건희 특별검사팀(특검 민중기)은 이날 김씨의 종묘 사적 유용과 관련해 신수진 전 대통령실 문화체육비서관을 피의자 신분으로 다음달 4일 소환 통보했다. 특검팀은 신 전 비서관을 상대로 김씨의 관련 의혹을 조사할 예정이다.

