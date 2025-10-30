“정부가 또 2000만원씩 뿌린다고?”…5000명 당첨 ‘소비복권’ 조건은

정부가 국가 단위 대규모 소비축제 ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 일환으로 1등 당첨 시 2000만원을 지급하는 상생소비복권 이벤트를 진행한다. 총 5000명에게 20억원 규모 혜택이 돌아간다.

중소벤처기업부가 내달 9일까지 상생소비복권 이벤트를 진행한다. 게티이미지뱅크

30일 중소벤처기업부에 따르면 상생페이백 연계 이벤트인 상생소비복권은 전날부터 내달 9일까지 전통시장과 소상공인 매장 등에서 소비한 누적 카드결제 금액을 기준으로 제공된다. 행사 기간 누적 결제액 5만원당 응모 기회 1장이 제공된다. 최대 50만원 소비에 대해 10장까지 제공된다.

당첨금은 디지털 온누리상품권으로 12월 중 지급된다. 1등 20명(각 2000만원), 2등 40명(각 200만원), 3등 1140명(각 100만원), 4등 3800명(각 10만원) 등 총 5000명에게 20억원 혜택이 지급된다.

특히 2차 상생소비복권은 비수도권의 소비 촉진에 힘을 보탤 수 있도록 비수도권에서 소비한 카드결제액이 있는 신청자 중에서 1등 당첨자를 뽑는다. 수도권에서 거주하는 국민도 비수도권의 전통시장이나 소상공인 매장에서 행사 기간 내 5만원 이상 카드결제를 한 실적이 있으면 1등 당첨이 가능하다.

상생소비복권은 상생페이백 누리집을 통해 신청하면 행사 기간에 전통시장과 소상공인 매장 등에서 소비한 카드결제액에 대해 자동으로 응모기회를 제공한다.

한성숙 중소벤처기업부장관이 지난 28일 오후 광주 동구 국립아시아문화전당 하늘마당에서 열린 코리아그랜드페스티벌 개막식에서 개회사를 하고 있다. 광주=뉴시스

디지털 온누리상품권 환급행사도 진행된다. 전날부터 내달 9일까지 진행되며 디지털 온누리상품권(모바일·카드형)으로 결제한 소비자에게 누적 결제금액의 5~15%를 디지털 온누리상품권으로 환급한다.

이번 행사는 지역별로 차등 환급률, 환급 한도로 운영된다. 환급률은 수도권 5%, 비수도권 10%, 특별재난지역과 농어촌 인구감소지역(이하 특별지역) 101곳은 15%이며, 환급 한도는 수도권 1만원, 비수도권 1만5000원, 특별지역은 2만원이다.

환급을 위한 최소 결제금액은 수도권 2만원, 비수도권 1만원, 특별지역은 6667원이다. 환급금은 별도 신청 없이 11월20일 이후부터 순차적으로 자동 지급한다. 다만 상생페이백으로 지급한 디지털 온누리상품권 결제액은 이번 환급행사 대상 실적에서 제외된다.

이대건 중기부 소상공인정책관은 “소비복권과 환급행사를 통해 국민이 체감할 수 있는 실질적 혜택을 제공하고, 전통시장과 골목상권에 활력을 불어넣는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

한국판 블랙프라이데이인 ‘코리아 그랜드 페스티벌’이 시작된 지난 29일 서울의 한 대형마트에 관련 대형 할인행사 안내 현수막이 걸려 있다. 연합뉴스

한편 전날 개막한 ‘코리아 그랜드 페스티벌’은 한국판 블랙프라이데이로, 중기부와 기획재정부, 산업통상자원부 등 10개 부처가 공동 추진하며 80개 유통채널과 3만7000여개 기업이 참여한다.

페스티벌 기간에는 김장재료와 한우 등 식재료는 물론, 편의점 도시락 등 먹거리도 싸게 구입할 수 있다. 김장철 맞이 농산물 할인전은 최대 40%, ‘대한민국 한우 먹는 날’ 할인전은 최대 50% 각각 할인해준다. 수산물 판촉·시식 행사도 마련돼 있다.

CJ제일제당과 동서식품, 롯데웰푸드 등 식음료 업체 12개사는 네이버와 함께 라면, 우유, 음료수, 즉석식품, 커피믹스 등 인기 가공식품을 대상으로 온라인 타임세일을 진행한다. 대형마트, 백화점, 홈쇼핑 등 유통업계도 할인 혜택을 쏟아낸다. 이외에도 자동차와 가전제품부터 배달 업계도 할인에 동참한다.

신용·체크카드 사용 시 10% 청구할인과 10만원 이상 결제 시 경품 추첨, 포인트 적립과 사용 등 다양한 카드 특별혜택도 운영된다. 롯데와 BC, 삼성 등 9개 주요 카드사가 참여하며 카드사마다 혜택은 다르다.

중기부 관계자는 “코리아 그랜드 페스티벌이 미국의 블랙프라이데이·중국의 광군제와 어깨를 나란히 하는 국가 단위 소비문화의 상징으로 성장할 것으로 기대한다”고 전했다.

