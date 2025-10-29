BBQ 신메뉴 ‘뿜치킹’, 출시 한 달 만에 판매 40만마리 돌파

제너시스BBQ 그룹은 신메뉴 ‘뿜치킹’이 출시 한 달 만에 누적 판매 40만마리를 돌파했다고 29일 밝혔다. BBQ 제공

출시 후 주말과 평일 각각 평균 2만마리와 1만마리를 판매한 것으로 집계된 뿜치킹은 특히 여성 고객층에게서 인기를 끄는 것으로 나타났다. 달콤하면서도 진한 치즈 풍미가 젊은 세대의 취향을 저격했다는 게 BBQ의 분석이다.

BBQ는 다음달 ‘뿜치킹 시즈닝(가루형 양념)’ 소포장 제품을 선보이고, 감자튀김 등 시즈닝 활용 사이드 메뉴도 순차 확대할 계획이다.

뿜치킹은 고다, 체다, 블루, 파마산 치즈를 조합한 시즈닝에 요거트와 유크림 분말을 더해 부드러우면서도 깊은 치즈의 풍미를 구현한 것이 특징이다.

특히 이 제품명은 지난 8월 ‘집단치성 콘테스트’의 당선작으로 고객 참여로 브랜드를 완성해간다는 점에서 의미가 깊다.

BBQ 관계자는 “앞으로도 소비자 트렌드를 반영한 혁신적인 메뉴 개발로 고객 만족도를 높이겠다”고 말했다.

