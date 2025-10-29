김지민, ♥김준호와 2세 계획 "시험관은 일단 안 해"

개그우먼 김지민이 2세 계획을 밝혔다.

28일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '결혼 10년 차 부부관계가 다시 뜨거워지는 법ㅣ황토방 with 정이랑, 김지민'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 배우 정이랑과 김지민이 게스트로 출연했다.

사진=유튜브 채널 '황보라 보라이어티' 캡처

배우 황보라는 "지민이 아기 낳으면 대박일 것 같다. 방송에서 난소 검사했을 때 결과가 좋게 나오지 않았나"라고 말했다. 앞서 김지민은 방송에서 난소 나이가 27세로 측정돼 화제를 모은 바 있다.

정이랑은 "기다리느니 빨리 시험관 해서 둘 낳았으면 좋겠다"고 조언했다.

김지민은 "시험관은 일단 안 하려고 한다. (황보라) 언니 하는 거 보니까 너무 힘들어 보였다"며 "자연임신 시도해볼 것"이라고 말했다.

황보라는 "요즘 지민이가 뜨거울 때다. 결혼 후 (김준호와의) 관계가 더 좋아진 것 같다"고 말했다.

김지민은 웃으며 "시간 있으면 같이 밥 먹고, 내가 차리면 오빠가 설거지 다 한다. 오늘 아침에도 눈뜨니까 집 치우고 있더라"고 말했다.

김지민은 개그맨 김준호와 지난 7월 서울 강남구의 한 호텔에서 결혼식을 올렸다.

앞서 유튜브를 통해 "12월 1일부터 임신을 준비할 계획"이라고 밝히기도 했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지