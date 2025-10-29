서학개미 배당금 1년새 2배… 미국시장 비중이 94%

국내 개인투자자들의 해외주식 배당금이 1년 사이 두 배 이상 늘어난 것으로 집계됐다.

29일 한국예탁결제원에 따르면 올해 1~9월 국내 일반투자자에게 지급된 외화증권 배당금은 17억4600만달러(약 2조4600억원)로, 지난해 같은 기간(8억4100만달러)보다 107.5% 증가했다.

사진=로이터연합뉴스

배당금의 93.8%는 미국 증시에서 발생했다. 미국시장 종목에서 지급된 배당금 총액은 16억3800만달러에 달했다. 미국시장이 차지하는 비중도 2021년 76.3%에서 2022년 82.5%, 2023년 87.2%, 2024년 89.3%으로 매년 지속해서 증가하는 추세다. 미국 뒤를 이어 일본(6200만달러·3.6%)과 홍콩(1900만달러·1.1%) 시장 순으로 배당금을 많이 지급했다.

종목별 지급금액에서도 상위 10개 종목은 모두 미국 상장지수펀드(ETF)였다. 코인베이스를 기초자산으로 한 ‘일드맥스 코인 옵션 인컴 전략 ETF’의 배당금이 2125만달러로 1위를 차지했고, 마이크로스트래티지(MSTR) ETF(2100만달러), 테슬라 ETF(1276만달러), 엔비디아 ETF(830만달러) 등이 뒤를 이었다. 상위 10개 ETF에서 지급된 배당금은 전체의 52.3%를 차지했다.

예탁결제원은 “외화증권에 대한 배당금 등의 지급은 현지 발행사로부터 최종적으로 국내 투자자에 이르기까지 여러 단계를 거쳐 진행된다”며 “복잡한 처리 과정, 국경 간 거래 특성상 불가피하게 발생하는 시차 차이도 있어 상대적으로 많은 업무처리 시간이 소요된다”고 주의를 요했다.

그러면서 “국내 투자환경과 매우 상이한 환경에서 처리되고 있으나, 예탁결제원은 신속한 외화증권 권리처리 및 국내 외화증권 투자자의 권리 보호를 위하여 지속적으로 노력하겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지