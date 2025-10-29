세계일보

[속보] 李대통령 "APEC 36년, 눈부신 성장의 역사…그 중심에 기업인들"

입력 : 2025-10-29 10:00:28 수정 : 2025-10-29 10:12:21

이재명 대통령이 29일 경북 경주예술의전당에서 열린 'APEC CEO(최고경영자) 서밋'에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

[속보] 李대통령 "연대가 미래 이끌어…내란 몰아낸 K민주주의가 증명"

[속보] 李대통령 "모두를 위한 인공지능, 뉴노멀로…AI이니셔티브 제안"

[속보] 李대통령 "공급망 협력이 핵심…인적·물적 연결이 성장의 지붕"

[속보] 李대통령 "자국우선주의 시대…韓, 위기맞서 다자주의 협력 선도"

[속보] 李대통령 "APEC 36년, 눈부신 성장의 역사…그 중심에 기업인들"

<연합>


