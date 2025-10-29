민주·조국혁신 “이태원참사 특별법 속히 개정할 것” [이태원참사 3주기]

유족 원하는 대로 법 개정할 것”
범여권은 29일 이태원참사 3주기를 맞아 일제히 희생자들을 애도하고 국가 차원의 실효적인 유가족 지원책을 마련하겠다고 약속했다.
더불어민주당 정청래 대표는 국회에서 열린 당 회의에서 “2차 가해 방지, 트라우마센터 설립, 참사 관련 징계시효 정지 등을 담은 이태원참사 특별법 개정안을 빠른 시일 내에 처리할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
정 대표는 윤석열 정권 시절 대통령실 용산 이전에 따른 경찰 경비인력 공백이 참사를 막지 못한 주요 원인이라고 지적하고 “결국 국가가 제 역할을 다하지 못해 벌어진 참사”라고 강조했다. 그러면서 “더 참담한 일은 참사 대신 ‘사고’라는 말로 본질을 흐렸고, 영정 사진도 위패도 없는 추모식이었다”고 윤 정권을 질타했다.
조국혁신당 조국 비상대책위원장도 “사회적 아픔이 반복되지 않도록 사회시스템을 더 튼튼하게 만드는 일을 최우선에 두겠다”며 “유가족들이 원하는 방향으로 이태원참사 특별법을 꼭 개정하겠다”고 했다.
조 위원장은 윤 정권과 국민의힘이 유가족에게 가해지는 혐오와 차별 공세를 방치했다면서 “이태원참사는 끝나지 않았다”고 지적했다. 그는 “이재명정부와 국회가 모든 책임을 다해서 유가족과 국민들에게 무엇보다 국가가 늘 곁에 있다는 것을 체감할 수 있도록 노력해야 한다”고 했다.
