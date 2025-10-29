이민정♥이병헌, 붕어빵 子 준후 공개…아이돌 비주얼

사진=이민정 유튜브 화면 캡처

배우 이민정이 아들 준후의 어린 시절 사진을 공개했다.

28일 이민정 유튜브 계정에는 '소통의 신 이민정의 인생 첫 Q&A *별걸 다 대답해줌'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상은 이민정이 팬들과 라이브로 소통하는 모습을 담았다.

이민정이 아들 준후의 어릴 적 영상을 추가로 더 공개할 생각이 있냐는 질문에 "생각이 있다, 너무 웃긴 게 많다"라며 26개월의 아들 준후 영상을 공개했다.

공개된 영상 속에는 아들 준후가 샤워 후 웃음을 터뜨리자, 이민정도 덩달아 웃는 모습이 이어졌다. 자막을 통해 '엄마 닮았게요 아빠 닮았게요'라고 묻기도. 이어 이민정은 요즘 준후가 동생인 서이를 너무 잘 봐줘서 감동할 정도라고 전해 눈길을 끌었다.

한편 이병헌 이민정은 지난 2013년 8월 결혼해 2015년 아들 준후 군을, 2023년 딸 서이 양을 품에 안았다. 이민정은 최근 유튜브를 계설해 남편인 이병헌을 비롯, 딸과 아들과의 일상을 공개하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지