김지민, 김준호와 2세 준비 "시험관은 NO…황보라 힘들어 보였다"

유튜브 채널 황보라 보라이어티 캡처

개그우먼 김지민이 자연임신으로 2세를 준비하겠다는 의지를 밝혔다.

지난 28일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '결혼 10년차 부부관계가 다시 뜨거워지는 법ㅣ황토방 with 정이랑, 김지민'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 공개된 영상에서 황보라는 김지민에게 "지민이 아기 낳으면 대박일 것 같아, 일이 엄청 많아질 것 같아"라고 운을 뗀 후 "방송에서 난소 검사 했는데 엄청 좋게 나왔잖아"라고 말했다. 앞서 김지민은 난소 나이가 27세라고 나와 놀라움을 안긴 바 있다.

정이랑 또한 "얘 또 기다리다가 한 두살 먹느니 빨리 시험관 해서 둘 낳았으면 좋겠다"고 조언했다. 하지만 김지민은 "시험관은 일단 안 하려고"라며 "언니(황보라) 하는 거 보니까 너무 힘들어보여"라고 털어놨다. 그러면서 "자연임신 시도해볼 것"이라고 의지를 드러냈다.

황보라는 "지민이가 뜨거울 때다"라며 "결혼한 후 (김준호와) 관계가 더 좋아졌다, 오빠가 옆에 있다는 것만으로도 좋아하는 것 같다"고 말했다. 정이랑은 "옛날에는 지민이가 지랄 지민이었다"고 했고, 김지민 역시 "내 외국 이름 있지 않나, 이지라엘이다"라고 말해 웃음을 더했다. 정이랑은 "지금은 쮜미니다"라며 귀여워하는 반응을 보였다.

<뉴스1>

