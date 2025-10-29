세계 1위 유튜버, 헬기타고 기린 향해 총격…무슨 일?

유튜버 '미스터 비스트'가 헬리콥터를 타고 야생 기린에게 다트 총을 쏘는 영상이 소셜미디어(SNS)에 공개돼 온라인에서 화제를 모으고 있다.

27일(현지 시간) 인도 매체 프리프레스저널에 따르면 구독자 4억5000만명을 보유한 인기 유튜버 미스터 비스트가 자신의 X(옛 트위터)에 해당 영상을 게시하며 논란이 시작됐다.

그는 "야생에서 70마리의 기린에게 생명을 구하는 약을 전달하는 과정은 이상하게도 재밌었다"고 적었다.

영상 속 미스터 비스트가 헬리콥터를 탄 채 야생 기린에게 다트 총을 쏘는 모습이 담겼다. 그는 "한 번에 맞췄다"며 기뻐했다.

얼핏 보면 폭력적으로 보이지만, 전문가들은 이번 활동이 '원격 다팅(Remote Darting)'이라는 합법적이고 검증된 수의학적 관리 방식이라고 설명한다.

원격 다팅은 야생동물에게 백신이나 약물을 투여할 때 사용하는 방법으로, 미스터 비스트가 쏜 다트 총에는 탄저병과 보툴리누스 중독증 등 기린에게 치명적인 질병을 예방하는 약물이 담겨 있었다.

영상 공개 직후 누리꾼들은 크게 엇갈린 반응을 보였다. 일부는 "이게 돈을 제대로 쓰는 방법이다", "야생동물을 위한 아름다운 영상"이라며 긍정적인 평가를 남겼다.

반면 "야생동물을 오락거리로 삼는다", "잔인해 보인다"는 비판적 반응도 나왔다. 동물권 단체들은 인플루언서들이 SNS에서 야생동물을 자주 등장시키는 것 자체에 우려를 표했다.

