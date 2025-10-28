RUSSIA, MOSCOW - OCTOBER 27, 2025: Vladimir Putin, President of Russia, and Choe Son-hui, Foreign Minister of North Korea, shake hands during a meeting at the Moscow Kremlin. Pictured in the background are Sergei Lavrov, Foreign Minister of Russia, and Presidential Aide Yury Ushakov (L-R). Vyacheslav Prokofyev/Russian Pre/2025-10-28 01:39:41/ <저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> 최선희 북한 외무상(오른쪽)이 27일(현지시간) 러시아 모스크바 크레믈린궁에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나 악수를 나누고 있다. <연합> Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지