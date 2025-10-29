완전체 H.O.T., 이수만과 10년 만의 전화 통화…강타, 끝내 오열

유튜브 웹예능 '짠한형 신동엽' 화면 캡처

그룹 H.O.T.가 이수만 전 SM엔터테인먼트 총괄 프로듀서와 통화 중 눈물을 보였다.

지난 27일 유튜브 웹예능 '짠한형 신동엽'에는 H.O.T. 완전체로 뭉친 강타 문희준 장우혁 이재원 토니안이 출연한 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 신동엽은 "내가 1년에 4번 정도 수만 형님을 보고 해외여행도 간다. H.O.T. 얘기를 간혹 하실 때가 있는데 'H.O.T.가 없었으면 SM이라는 회사가 존재할 수 없었다'고 하더라"라고 전했다.

그러면서 "어색한 것도 있고 못 뵌 지 오래된 것도 있겠지만 그건 중요하지 않다. 모든 어른은 그런 과정을 다 겪으며 살아왔다"라고 말하며 이수만에게 전화를 걸었다.

신동엽은 "형님 안 주무셨냐. 말씀도 안 드리고 밤늦게 전화드린 이유가 '짠한형'에 H.O.T 다섯 명이 다 나왔다. 그때도 살짝 그런 얘기 했지만, 내년에 한번 애들 다 같이 사석에서든 한번 볼 수 있나. 애들의 마음을 내가 읽어서 짧게 인사만 하겠다"라고 말했다.

이수만은 장우혁의 인사에 "목소리도 아주 의젓해졌다"라고 반가움을 드러냈다. 이재원이 "꼭 뵙고 싶다"며 올해 공연과 30주년 콘서트 예정 소식을 전하자 "좋지. 자꾸 해"라고 응원했다.

문희준은 "오랜만에 인사 한번 드리고 싶었다. 한 번 더 키워주세요"라며 H.O.T. 인사법으로 너스레를 떨었다. 토니안은 이수만이 제작한 그룹을 잘 보고 있다고 인사를 건넸다. 그러자 이수만은 "너희하고도 컬래버 해야지. 너희는 살아있는 전설"이라고 화답했다.

마지막으로 강타는 "노래 연습 여전히 꾸준히 하고 있냐"는 이수만의 말에 울컥해 눈물을 보였다. 이수만은 "너희들 다 같이 있다니까 좋다. 같이 한번 보자"고 했다.

한편 H.O.T.는 1996년 SM엔터테인먼트 소속으로 1집 'We Hate All Kinds Of Violence'를 발표하며 데뷔했다. 1세대 아이돌인 H.O.T.는 데뷔하자마자 신드롬을 일으켰으며 중화권에 진출하는 등 '한류'라는 단어를 만들어낸 그룹이기도 하다.

이후 정산과 재계약 등의 문제가 떠오르며 2001년 해체했다. 문희준과 강타는 솔로로, 장우혁 토니안 이재원은 그룹 JTL을 결성해 따로 활동했다.

