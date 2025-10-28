[경주APEC] 李대통령, 경주로 이동…내일 한미정상회담 촉각

이재명 대통령이 28일 오후 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최지인 경상북도 경주로 이동했다.



대통령실은 이날 "이 대통령은 오늘 오후 APEC 의장 자격으로 경주에 도착했다"며 "오늘 이 대통령의 공개 일정은 없다"고 공지했다.

한-아세안 정상회의를 마친 이재명 대통령이 27일 경기 성남 서울공항에 도착해 공군1호기에서 내려 차량으로 이동하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 29일부터 경주에서 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 비롯한 한일·한중 정상과의 연쇄 회담, APEC 정상회의 공식 일정과 경제인들과의 만남 등 숨 가쁜 일정을 소화하게 된다.



특히 한미 정상회담의 경우 양국 간 관세협상이나 한미동맹 현대화 등 굵직한 이슈가 논의될 것으로 보이는 만큼 이 대통령은 회담 하루 전 미리 경주로 향해 준비에 만전을 기하는 모습이다.



이 가운데 관세협상의 경우 한미 간 교착상태가 이어지는 가운데 정상 간 '톱다운' 방식 논의를 통해 이견을 좁힐 수 있을지 관심이 쏠린다.



다만 대통령실 내에서는 현재로서는 이번 회담을 통해 관세 문제 등에 있어 최종 합의를 이뤄내기 쉽지 않다는 관측이 흘러나오고 있다.



이 대통령은 아울러 세계인의 관심이 집중된 미중 정상회담의 준비 상황이나 북미 정상 간 전격적인 만남 가능성에 대해서도 실시간으로 보고받으며 다양한 시나리오에 대비할 것으로 관측된다.



아울러 이 대통령은 29일 오전 예정된 'APEC CEO(최고경영자) 서밋' 개막식에 특별연사로 참여할 예정인 만큼 이날 늦게까지 연설 내용을 손질할 것으로 보인다.



또 29일부터 시작되는 APEC 정상회의 공식 일정들도 순조롭게 진행되도록 관련 부처를 독려할 전망이다.



위성락 국가안보실장은 사전 브리핑에서 "APEC을 계기로 마련된 연쇄 정상회담을 통해 한국의 '플랫폼 역할'을 부각할 수 있을 것"이라며 "정상외교에 있어 새로운 도약의 발판을 마련할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지