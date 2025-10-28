헤라, ‘저스트 메이크업’ 미션 진행 기념 이벤트 전개

아모레퍼시픽이 운영하는 브랜드 헤라가 쿠팡플레이 예능 ‘저스트 메이크업’ 패자부활전 브랜드 미션 진행 기념으로 다양한 이벤트를 전개한다고 28일 밝혔다.

헤라 제공

‘저스트 메이크업’은 대한민국을 넘어 세계적으로 K뷰티를 대표하는 메이크업 아티스트들이 자신만의 색깔로 치열하게 맞붙는 초대형 메이크업 서바이벌로, 4주 연속 쿠팡플레이 인기작 1위를 유지하며 큰 화제를 모으고 있다.

지난 24일 공개된 7화 패자부활전의 브랜드 미션에 헤라가 참여했으며, 참가자들은 헤라의 립 제품만을 활용해 베이스부터 아이 메이크업까지 전체 룩을 완성하는 미션을 수행했다. 헤라의 맞춤형 화장품 서비스 제품인 ‘센슈얼 립 커스텀 매치’ 컬러 317가지와 센슈얼 라인의 틴티드 샤인 스틱, 매트, 누드 제품을 포함해 총 342가지 컬러의 립 제품이 등장하며, 브랜드가 지닌 폭넓은 컬러 스펙트럼과 다양한 립 제형을 활용한 참가자들만의 스토리가 담겼다.

헤라는 해당 미션을 기념해 온오프라인에서 다양한 이벤트를 진행한다. 아모레성수에서는 7화에 등장한 ‘아티스틱 컬러’를 포함한 33개의 커스텀 매치 신규 컬러를 한정 출시했다.

메이크업 쇼 및 클래스 등도 순차적으로 진행할 예정으로 ‘저스트 메이크업’의 심사위원으로 활약 중인 아모레퍼시픽 메이크업 마스터 이진수 아티스트가 제안하는 메이크업 룩과 ‘HOW TO’를 담은 콘텐츠도 확인할 수 있다.

헤라 관계자는 “립 하나로 표현의 스펙트럼을 확장한 저스트 메이크업의 이번 미션은 헤라가 지향하는 감성과 잘 맞았으며 300여 종의 립 제품을 통해 메이크업 전문 브랜드로서의 전문성도 보여줄 수 있었다”라며 “앞으로도 브랜드의 무드를 잘 보여줄 수 있는 다양한 콘텐츠를 선보일 예정”이라고 말했다.

