클라라, 결혼 6년만 파경 후 의미심장 글 게재 "남은 올해 좋은 일만 가득하길"

방송인 겸 배우 클라라(본명 이성민)가 결혼 6년만에 파경 소식을 전한 가운데 최근 자신의 인스타그램을 통해 처음으로 글을 남겨 눈길을 끌고 있다.

클라라는 28일 오후 자신의 인스타그램 스토리에 영어로 "올해가 끝날 때까지 좋고 긍정적인 일만 가득하길 바란다"는 글을 올렸다. 이는 그가 결혼 뒤 6년 만의 이혼 사실을 최근 외부에 알린 뒤 처음으로 남긴 글이다.

앞서 클라라 소속사는 지난 17일 "클라라가 지난 8월에 협의이혼 절차를 완료했다"라며 "오랜 시간 배우자와의 신중한 논의 끝에 이러한 결론에 이르게 되었다"라고 밝혔다.

이어 "지난 8월에 협의이혼을 마무리하였으나, 양가 가족분들의 입장을 깊이 고려하고 상호 이해를 구하는 과정이 필요하여 소식을 늦게 전하게 됐다"라며 "앞으로도 클라라의 연기자로서 노력에 변함없는 관심과 격려를 부탁드린다"라고 했다.

클라라 역시 소속사를 통해 "응원을 보내주셨던 많은 분께 안타까운 소식을 전하게 되어 죄송하게 생각합니다"라고 전했다.

클라라는 지난 2019년 2세 연상의 재미교포 사업가와 미국에서 비공개 결혼식을 올린 바 있다.

한편 클라라는 그룹 코리아나의 멤버 이승규의 딸로 지난 2006년 드라마 '투명인간 최장수'로 연예계에 데뷔했다. 이후 '인연 만들기', '결혼의 여신', '응급남녀' 등 드라마에서 활약했으며 영화 '오감도', '워킹걸' 등에도 출연했다.

현재 한국과 중국에서 활동 중이며, 지난 2023년 개봉한 중국 영화 '유랑지구2'가 큰 흥행을 거두면서 많은 인기를 끌었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지