기후부, 음성군 화학 사고에 합동현장감식 착수

기후에너지환경부가 충청북도 음성군에서 일어난 화학사고와 관련해 현장감식과 사고 영향조사를 시행한다.

기후부는 음성에 있는 진양에너지에서 지난 21일과 26일 양일에 걸쳐 발생한 화학사고에 대한 현장감식과 사고 영향조사를 시행할 계획이라고 28일 밝혔다.

기후부가 충청북도 음성에서 일어난 화학사고에 합동현장감식에 착수한다. 사진은 사고 영향으로 갈변된 주위 재배지의 무. 기후에너지환경부 제공

기후부에 따르면 1차 사고는 21일 오후 11시 17분경, 2차 사고는 26일 오전 9시 43분경 발생했다. 이번 사고로 해당 사업장 지하탱크에서 접착제, 코팅제 등의 원료로 사용되는 비닐아세테이트(VAM)가 유출된 것으로 확인됐다.

28일 12시 기준 접수된 사고 피해 규모는 인명피해 41명, 농경지 31.86ha다. 사고현장 인근 공장 직원 22명과 지역주민 19명이 구토와 어지러움 등을 호소하고 있는 상황으로, 주위 농경지에선 무 재배지 갈변현상 등이 발생했다.

기후부는 내달 3일부터 정확한 사고원인 파악을 위해 노동부, 음성군, 경찰청 등과 함께 합동현장감식에 착수할 예정이다. 또한 합동현장감식에 앞서 기후부 소속 원주지방환경청에서 피해규모와 피해인정범위 산정을 위한 화학사고 영향조사도 진행한다.

한편, 해당 사업장은 가동중지 상태이며 환경책임보험에 가입해 있어 추후 보험금 청구가 가능한 업체로 확인됐다. 기후부는 현장감식 및 영향조사 결과에 따라 화학물질관리법 등 관계 법령에 따라 해당 사업장을 처분할 계획이다.

