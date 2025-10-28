APEC 앞두고 충북서 사제 총기 제작한 대학원생 수사

아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 앞두고 한 대학원생이 사제 총기를 제작한 것으로 드러나 경찰이 수사에 나섰다.

28일 충북경찰청에 따르면 충북의 한 대학교 대학원생 A씨가 사제 총기를 제작했다는 첩보를 입수해 수사 중이다. A씨는 해외에서 다량의 총기 부품을 구매한 뒤 별도 신고 없이 국내로 반입한 정황을 포착했다.

관세청은 지난달 말 “사제총기류 제작에 악용될 수 있는 부품들이 통관 절차에서 발견되고 있다”는 취지로 경찰청 국가수사본부에 의뢰했다. A씨가 사들인 부품들도 이 대상에 포함됐다.

경찰은 A씨의 주거지 압수수색 결과, 소총과 권총 형태의 사제 총기 여러 점을 확보했다. 이들 총기는 실제 총기와 외관이 유사하지만 실탄 발사 기능은 없는 모의총기로 확인됐다. 경찰은 해당 총기의 성능과 위법 여부를 국립과학수사연구원에 감정 의뢰한 상태다.

현재 A씨는 해외로 출국한 상태다. 경찰은 그가 입국하는 대로 소환해 총기 제작 동기와 경위를 조사할 방침이다.

