‘청년 핫플’의 이면…런던베이글뮤지엄 20대 직원 ‘과로사’ 의혹

‘오픈런 맛집’으로 유명한 베이커리 ‘런던베이글뮤지엄’에서 일하던 20대 직원이 주 80시간에 가까운 노동에 시달리다 지난 7월 사망한 사실이 알려졌다. 유족은 과로사를 주장하며 진상 규명을 촉구하고 나섰다.

판메되는 베이글. 런던베이글뮤지엄 인스타그램 캡처

런던베이글뮤지엄 인천점의 직원 숙소에서 사망한 A(26)씨 유족은 지난 22일 근로복지공단 경인지역본부에 A씨의 산업재해를 신청했다고 28일 밝혔다. 유족은 키 185cm, 체중 80kg의 건장한 청년이던 A씨가 신규 지점 개업 준비와 운영 업무를 병행하며 극심한 업무 부담을 겪은 끝에 과로사했다고 주장했다.

유족은 A씨의 메신저 대화 내용과 대중교통 이용 내역 등을 토대로 고인이 사망 전 1주일 동안 80시간 12분가량 일했다고 추정했다. 또한 A씨는 사망 전 12주 동안 매주 평균 60시간 21분을 일한 것으로 추정된다.

특히 A씨는 사망 전날 오전 8시 58분부터 오후 11시 54분까지 약 15시간 동안 식사를 하지 못한 채 근무한 정황도 드러났다. 그는 당시 여자친구와 메신저 대화에서 “이슈가 있어서 밥먹으러 갈 수가 (없었어)”라는 내용을 남겼다.

지난 7월 16일 A씨는 오전 8시 20분쯤 인천시 미추홀구의 한 아파트에 있는 회사 숙소에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 국립과학수사연구원 부검 결과 등을 토대로 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 사건을 종결 처리했다.

근무하고 있는 런던베이글뮤지엄 직원의 모습. 런던베이글뮤지엄 인스타그램 캡처

정의당은 전날 ‘‘청년 핫플레이스’ 런던베이글뮤지엄, 실상은 청년의 노동과 목숨을 갈아넣은 기만 기업이었나?!’라는 제목의 논평에서 “사측은 과로사를 부인하며 근로시간 입증 자료조차 제출하지 않고 있다”고 비판했다. 이어 “회사는 장시간 노동과 과로 위험을 방치했고 근로계약서조차 주 52시간 상한을 위반하도록 설계된 것으로 확인됐다”고 덧붙였다.

런던베이글뮤지엄 측은 “고인의 일에 매우 안타깝게 생각하고 있다”면서도 “주 80시간까지 연장근무가 이뤄졌다는 유족의 주장은 도저히 납득할 수 없다”고 밝혔다. 그러면서 “고인은 입사 이후 13개월 동안 7회(9시간) 연장근로를 신청했고, 당사가 파악한 고인의 평균 주당 근로시간은 44.1시간으로 확인됐다"며 "이는 전체 직원의 평균 근로시간인 주 43.5시간과 유사한 수준으로 유족의 주장은 우리의 조사 결과와 명백히 다르다"고 주장했다.

고용노동부는 현재 유족들의 과로사 주장과 관련해 근로감독 실시를 검토하고 있다고 밝혔다. 근로감독이 이뤄질 경우에 ‘주 52시간제’가 지켜졌는지, 근로계약서가 합법적으로 작성됐는지 등이 쟁점이 될 것으로 보인다. 노동부 관계자는 “사실관계와 실태를 확인해보니 좀 더 상세히 들여다볼 필요가 있는 듯해 감독을 검토하고 있다”며 “조만간 결정할 것”이라고 설명했다.

