트럼프·시진핑 마주 앉지만… “큰 진전은 힘들 듯” [2025 경주 에이펙-정상회의 슈퍼위크]

아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 한국에서 열리는 미·중 정상회담을 앞두고 양국이 화해 분위기를 조성하고 있다. 다만 정상회담을 통해 큰 진전이 있기는 어려울 것이라는 전망도 제기된다.



중국 관영 신화통신은 27일(현지시간) 미·중 외교수장인 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장과 마코 루비오 미 국무장관이 통화를 했다고 전했다. 보도에 따르면 왕 부장은 통화에서 “시진핑 국가주석과 도널드 트럼프 대통령은 오랜 교류와 상호존중을 이어왔다”며 “이는 중·미 관계의 가장 소중한 전략적 자산이 됐다”고 강조했다. 그는 “말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 무역회담을 통해 양측은 입장을 명확히 하고 이해를 증진했고, 무역 현안을 대등하게 해결하기 위한 프레임워크 합의에 도달했다”고도 언급했다. 루비오 장관은 “미·중 관계는 세계에서 가장 중요한 양자 관계이며 고위급 교류를 통해 세계에 긍정적인 신호를 발신하길 기대한다”고 밝혔다.

시진핑 중국 국가주석, 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽부터). AFP연합

양국 무역협상 대표단이 큰 틀의 합의를 이뤘다고 공개한 데 이어 외교수장들도 대화를 나눈 것이다.



다만 미·중 간 무역 휴전은 임시방편에 불과하다는 분석도 나왔다. CNN은 이날 양국이 희토류 수출 제한과 100% 추가 관세 방침을 일단 철회하겠다고 했지만 갈등이 언제든지 다시 점화할 것으로 전망했다. 양측이 그간 서로 합의 위반을 주장해온 만큼 트럼프 대통령과 시 주석 간 정상회담이 열리더라도 관계 진전을 너무 진지하게 받아들이기는 어렵다는 것이다. CNN은 현재 상황에 대해 “이 모든 것은 전에 본 적 있는 영화의 재방송 같다”며 “결말이 어떻게 됐는지 정확히 기억나지 않는다면 그것은 실제로 결말이 나지 않았기 때문”이라고 짚었다.



한편 이번 에이펙 정상회의를 계기로 미·중은 물론 한·미, 한·중, 한·일 정상 등이 잇따라 만나며 ‘외교 슈퍼위크’가 본격화했지만 시 주석과 다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담은 소식이 없다. 시 주석은 11년 만에 한국을 국빈 방문해 미국·한국 정상과 각각 만나지만, 중·일 정상회담에 대해서는 중국 측에서 전혀 언급하지 않고 있다.



중국은 다카이치 총리 취임에도 국가주석 명의의 축전을 보내지 않는 등 냉랭한 반응을 보였다. 시 주석은 2013년 취임 이후 스가 요시히데, 기시다 후미오, 이시바 시게루 전 총리에게는 각각 총리 취임 당일 축전을 보낸 바 있다. 일본 NHK방송 등에 따르면 리창 중국 국무원 총리 명의로 다카이치 총리에게 축전을 보냈지만 중국 외교부는 이 사실도 발표하지 않았다. 이는 대만 문제 등에 있어 반중 성향인 다카이치 총리에 대한 반감일 수 있다는 해석이 나온다.

