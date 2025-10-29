[이코노 브리핑] 삼성證, 퇴직연금 증권 사업자 운용액 2위 외

삼성證, 퇴직연금 증권 사업자 운용액 2위

삼성증권은 3분기 금융감독원 공시 기준으로 퇴직연금 증권 사업자 운용액 순위에서 2위를 달성했다고 28일 밝혔다. 삼성증권의 퇴직연금 적립금은 지난해 말 15조4000억원에서 올해 9월 기준 18조9000억원으로 22.6% 증가했다. 이성주 삼성증권 연금본부장 상무는 “국내 최초로 퇴직연금 운용·자산관리 수수료가 무료인 ‘다이렉트IRP’를 출시하는 등 가입자 중심의 연금 서비스로 성과를 낼 수 있었다”고 설명했다. 증권사별로 보면 미래에셋증권이 퇴직연금 운용액 34조9244억원을 달성해 1위 자리를 유지했고, 한국투자증권(18조6384억원)과 현대차증권(18조1389억원)이 각각 3, 4위에 이름을 올렸다.

교보생명, 환경교육 축제 ‘지구하다…’ 개최

교보생명은 28일 ‘제3회 지구하다 페스티벌’을 개최했다고 밝혔다. 지구하다 페스티벌은 교보생명이 기후에너지환경부와 함께 2023년부터 매년 개최한 대국민 환경교육 축제다. ‘지구하다’는 환경보전의 중요성을 알고, 올바른 실천을 통해 지구를 구하자는 의미를 담고 있다. ‘Together For Earth(지구를 위한 연대)’를 주제로 개최된 이번 행사엔 30여 개 공공기관과 친환경 기업, 환경단체 등이 참여해 다양한 환경보전 실천 프로그램을 선보였다.

농식품부, 코엑스서 ‘푸드 위크 코리아’ 진행

농림축산식품부는 29일부터 다음 달 1일까지 서울 삼성동 코엑스에서 ‘푸드 위크 코리아(FOOD WEEK KOREA) 2025’를 연다고 28일 밝혔다. ‘식탁 혁명, 푸드 테크가 만드는 내일의 식탁’을 주제로 열리는 이번 행사에는 42개국 950개 기업이 참여해 1532개 부스를 운영한다. 참여 기업은 푸드 테크와 식품, 디저트, 외식, 급식 등 4개 전시관에서 인공지능(AI) 영양분석과 대체 단백질, 친환경 포장 기술 등 최신 기술과 식생활 트렌드를 소개한다.

