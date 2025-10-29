대구사회서비스원, 부정적 기사 블랙리스트 논란

대구시 산하 출자·출연기관인 대구행복진흥사회서비스원(대사원)이 직원들에게 기관을 비판하는 논조의 언론 보도를 인터넷으로 검색하지 말 것을 지시한 정황이 드러나 논란이 일고 있다.



28일 대구경제정의실천시민연합 등에 따르면, 대구행복진흥사회서비스원 홍보협력기획단이 최근 내부통신망으로 언론과 시민사회의 ‘부정적 기사’ 28건을 특정해 팀장급 이상 직원들에게 회람했다.



기관 측은 이 과정에서 해당 기사를 스캔파일(PDF)로만 공유하거나, 조회하라고 지시한 것으로 확인됐다. 이런 사실은 기관 내부의 한 간부 직원이 시민단체에 제보를 하면서 알려졌다.



대사원은 행정사무감사를 준비하는 과정에서 불거진 ‘단순 해프닝’이라는 입장이다. 대사원은 해명자료를 통해 “부정기사 목록은 행정사무감사 시 언론 보도에 대한 질의가 예상돼 직원 간 참고 자료로 활용하기 위해 작성한 자료를 사내 쪽지로 간부진에게 비공식적으로 전달했다”고 밝혔다. 그러면서 “홍보담당자가 한국언론진흥재단의 홍보·언론대응 교육 과정에서 기관 부정인식 확산사례를 토대로 자의적으로 작성해 배부한 자료로 기관의 공식 지시는 없었다”고 설명했다.



시민단체들은 이해하기 어렵다는 반응이다. 우리복지시민연합은 언론통제와 블랙리스트 작성 의혹에 대한 철저한 감사, 행정사무감사에서의 책임 규명, 배기철 이사장 공개 사과 등을 요구하고 나섰다. 대구경제정의실천시민연합도 성명서를 통해 “시민단체를 낙인찍고, 기사 접근까지 제한하려는 행위는 민주적 통제를 벗어난 명백한 언론 자유 침해”라고 강하게 비판했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지