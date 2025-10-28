부산시, 22개 주요 관광도시와 관광산업 미래 공동 모색

부산시가 글로벌 관광거점도시로서의 위상을 공고히 하고, 지속 가능한 관광산업의 미래를 위해 14개국 22개 해외 주요 관광도시들과 손을 맞잡았다.

28일 부산시에 따르면 박형준 시장이 이날 부산 해운대구 파라다이스호텔에서 열린 ‘제1회 글로벌도시관광서밋’에서 22개 주요 관광도시 대표들과 시장회담을 갖고, 지속 가능한 관광 발전을 위한 공동선언문을 채택했다.

박형준 부산시장(앞줄 가운데)과 ‘제1회 글로벌도시관광서밋’에 참여한 19개 주요 관광도시 대표들이 공동선언문에 서명하고, 기념촬영을 하고 있다. 부산시 제공

공동선언문의 주요 내용은 국제 협력을 통해 △글로벌 관광정책의 구현 △혁신과 기술의 통합 △협력 네트워크 촉진 △지속 가능하고 회복력 있는 관광 추구로 요약된다.

로컬 투어리즘은 지역의 고유한 문화와 정체성을 기반으로 지역주민과 관광객과의 교류를 통해 지역의 일상과 가치를 공유하고, 관광객에게 깊이 있는 경험 제공과 지역 경제 발전에 기여한다.

혁신과 기술은 관광 경험의 질을 높이고, 지역 자원을 효율적으로 관리해 글로벌 시장에서 경쟁력을 높이는 핵심적인 역할을 한다. 또 지역 주민들이 기술을 활용해 직접 관광 콘텐츠를 개발하고, 홍보할 수 있는 역량을 강화해 경제적 자립을 촉진한다.

협력 네트워크를 통해 글로벌 관광도시 간 연결성을 강화해 지속 가능한 발전을 도모하고, 지역 정체성의 보존과 경제적 포용성의 확대 및 환경과 문화 간 균형 잡힌 발전을 추구한다.

이날 공동선언문 채택에 참여한 19개 도시 대표들은 이 같은 4대 핵심 원칙에 따른 정책을 구현하기 위한 실행 방안으로 △글로벌도시관광서밋 제도화 △공동 비전과 중장기 실행계획 수립 △지식 교류 및 역량 강화 활성화 △공동 행동과 운영 지원을 제시했다.

박형준 시장은 “우리는 각 도시의 고유한 정체성과 다양성을 존중하며, 합의문을 통해 지역관광과 문화에 기반한 지속 가능한 관광의 미래를 공동으로 모색하고자 한다”고 밝혔다. 그러면서 “오늘 이 자리에 함께한 19개 도시 대표들과 공동선언문의 취지와 목표를 공유하며, 연간 실행계획을 각 도시에서 실천하고 그 결과를 다음 서밋에서 공유해 나갈 것”이라고 말했다.

