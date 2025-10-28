[포토] 엔팀 타키 '멋진 무대 기대하세요!'

그룹 엔팀 타키가 28일 서울 한남동 블루스퀘어 마스터카드홀에서 진행된 한국 데뷔 미니 1집 'Back to Life' 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다.

'하이브 글로벌 그룹' &TEAM(의주, 후마, 케이, 니콜라스, 유마, 조, 하루아, 타키, 마키)은 아홉 멤버의 확장된 음악 스펙트럼을 확인할 수 있는 6곡이 수록됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지