3년 만에 열린 경남도 국감서 명태균 의혹 공방 주고받아

국회 행정안전위원회가 경남도를 상대로 3년 만에 열린 국정감사에서 ‘정치 브로커’ 명태균씨와 박완수 경남지사를 둘러싼 의혹에 대한 공방을 주고받았다.

28일 경남도청에서 열린 국감에서 여야 의원들은 2021년 8월 박 지사가 명씨 주선으로 당시 대선 예비후보였던 윤석열 전 대통령 아크로비스타 자택을 찾아간 경위 등을 물었다.

'정치 브로커' 명태균(오른쪽)씨가 28일 경남도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경남도 국정감사에 증인으로 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. 뉴스1

박 지사는 명씨가 당시 만남을 주선한 것은 인정했지만 명씨가 자신의 공천에 개입하거나 도움을 준 적은 없다는 취지로 답했다.

박 지사는 “그때는 대선 후보 경선을 하기 전이었고, 윤 전 대통령이 저에게 도움을 요청하기 위해 불렀던 자리였다”며 “그 자리 이후 저는 윤석열 캠프에도 가지 않았다”고 공천 개입 의혹을 부인했다.

하지만 명씨는 윤 전 대통령이 박 지사 공천에 개입했다고 반박했다.

명씨는 “제가 박 지사에게 연락해 모시고 갔고, (박 지사 공천은) 윤 전 대통령이 공천을 주라고 했으니까 준 것”이라고 말했다.

이어 “그때 윤한홍‧권성동 의원은 경선하려고 했고 김건희 여사가 김태호 의원에게 연락해 (경남지사 경선에) 못 나오게 했다”고 주장했다.

명씨는 윤 전 대통령과 김 여사에게서 직접 들은 얘기라는 것을 전제로 “(답변 내용이) 모두 사실”이라고 했다.

윤건영 더불어민주당 의원은 “핵심은 박 지사와 경쟁 관계였던 윤한홍 의원을 정리하는 데 윤석열 내외가 큰 역할을 했다는 것이고 김태호 의원 출마 의지를 꺾는데도 김 여사가 역할을 했다는 것”이라고 주장했다.

박완수 경남도지사가 28일 경남도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경남도 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 뉴스1

이에 대해 박 지사는 이 같은 의혹을 전면 부인했다.

박 지사는 지난해 8월 윤 전 대통령이 거제 저도에서 휴가를 보낼 때 윤 전 대통령을 만나 충성 맹세를 했다는 언론 보도와 관련해 “식사를 한 것은 맞지만 그 자리는 공천을 얘기할 자리가 아니었다”면서 “해당 보도는 전혀 사실이 아니다”고 강조했다.

지난해 4‧10 총선을 앞두고 김건희 여사로부터 김상민 전 부장검사를 도와달라는 연락을 받았다는 의혹에 대해서도 “한 번도 김 여사와 통화한 적이 없고 총선에 관여하지도 않았다”고 부인했다.

이날 국감에서는 명씨가 창원국가산업단지 선정 과정에 개입했는지에 대한 질의도 이어졌다.

이광희 민주당 의원은 “명씨가 창원시 공무원들을 김영선 전 의원 사무실로 불러 창원국가산단 관련 문건을 사전에 받았다는데 맞느냐”고 물었다.

이에 명씨는 “창원국가산단을 연구개발과 물류, 생산 기지로 하자는 아이디어를 낸 것, 국가산단은 강혜경, 김태열씨가 정보를 빼돌려 땅을 산 것”이라고 답했다.

이성권 국민의힘 의원은 “강혜경씨는 명씨가 창원국가산단 선정에 개입했다고 주장하는데 사실이냐”고 묻자 명씨는 “모두 거짓말”이라고 말했다.

양부남 민주당 의원은 명씨와 박 지사 전 보좌관이 주고받은 카카오톡 내용을 프레젠테이션으로 보여주며 박 지사를 상대로 명씨 처남이 2023년 경남도 출자출연기관이 운영하는 남명학사 기숙사에 취업한 점을 문제 삼았다.

양 의원은 "명씨 처남이 자격증이나 기숙사 경력이 하나도 없는데도 서류면접에서 최고 점수를 받았다. 누가 보더라도 맞춤형 채용이라는 의심이 든다"고 지적했다.

그러면서 "이런 사실이 없다면 박 지사가 보좌관을 고발하던지, 아니면 박 지사가 처벌받아야 한다"고 말했다.

그러자 박 지사는 "남명학사 업무는 국고보조 사업이 아니어서 국정감사 대상이 아니다"라고 반박했다.

이어 "여기서 이런 이야기를 계속하는 것은 정치적으로 박완수를 폄하하겠다는 것"이라고 목소리를 높였다.

두 사람 간 질의응답이 격해지자 감사반장인 서범수 국민의힘 의원이 “오늘은 명태균 청문회도 아니고, 이 자리가 박 지사 신상 털기 장소도 아니다”며 “경남도민이 선출한 지사에 대한 예우가 필요하며 개인신상 털기, 정쟁 장소가 되지 않도록 해달라”며 진정시키기도 했다.

박 지사는 “도정 정책에 상세히 설명하려 했으나, 명태균 이야기만 계속 나온다”며 불편한 심기를 드러냈다.

