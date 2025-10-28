삼척시, 농림어업총조사 관리요원∙조사원 56명 모집

삼척시가 2025년 농림어업총조사 성공적 추진을 위해 조사관리요원 10명과 조사원 46명 등 총 56명을 모집한다.

응시 자격은 만 18세 이상이다. 조사기간 중 업무에 전념할 수 있어야 하고 태블릿PC 등 스마트기기를 활용할 수 있어야 한다. 통계조사 경력자, 전산 관련 자격증 소지자, 장애인·국가유공자·저소득층·청년 미취업자는 우대한다.

조사원 모집 포스터. 삼척시 제공

직종별 신청 기간은 조사관리요원은 이달 27일부터 11월 12일까지, 조사원은 이달 27일부터 11월 20일까지이다. 농림어업총조사 누리집, 전자우편 또는 삼척시청 감사법무실에 방문해 신청할 수 있다.

올해 농림어업총조사는 11월 20일부터 12월 22일까지 인터넷·전화조사와 태블릿PC를 활용해 방문 면접조사 방식으로 진행된다.

시 관계자는 “농림어업총조사는 향후 국가와 지자체 정책 수립의 기초자료로 활용되는 중요한 조사”라며 “관심 있는 시민들의 적극적인 지원과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

