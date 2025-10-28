AI기술과 청춘의 감성으로 세계디자인수도 부산의 미래를 그리다

부산시가 2028 세계디자인수도(WDC) 선정의 의미를 시민과 MZ세대(1980년대 초~2000년대 초 출생한 세대)가 함께 공감하고, 또 공감대 확산을 위해 인공지능(AI) 기반 홍보영상을 제작했다.

28일 부산시에 따르면 지역 대학생들과 협업을 통해 대학생의 참신한 시각과 AI영상 기법을 결합해 ‘디자인으로 성장한 도시 부산’의 스토리를 감각적이고 세련되게 담아낸 것이 특징이다.

세계디자인수도(WDC) 홍보영상 이미지. 부산시 제공

영상은 부산의 과거와 현재, 미래를 잇는 서사를 중심으로, ‘회복과 도전, 공존과 혁신’이라는 메시지를 음악과 영상으로 표현했다. 특히 주제곡 ‘부산: 디자인 유얼 라이프’는 전쟁의 폐허 속에서 일어선 부산의 역사에서 출발해 디자인이 시민의 삶을 변화시킨 도시의 여정을 힙합 리듬과 AI그래픽으로 재해석했다.

가사에는 ‘폐허를 뚫고 피어난 도시, 버려진 공장, 문화의 쉼터로, 디자인이 삶을 바꾸는 방식’ 등 도시 재생과 디자인 혁신을 상징하는 표현들이 담겨 있다. 이는 부산이 단순한 외형의 발전을 넘어 ‘삶의 질을 디자인하는 도시’로 변화하고 있음을 상징적으로 보여준다.

영상 제작에는 AI 3D 애니메이션과 사운드 믹싱, 힙합 보컬 등 첨단 기술과 젊은 감성이 결합돼 역동적이고 현대적인 도시 이미지를 부각했다. 이번 작업에 참여한 동서대는 서울영상광고제에서 2년 연속 ‘올해의 대학’으로 선정될 만큼 영상 제작 실력을 인정받은 팀으로, 기획과 스토리보드(줄거리판) 구성, 음악 콘셉트 설정 등 AI 기반 영상 생성 작업 전 과정에 직접 참여했다. 완성된 영상은 세계디자인수도 관련 주요 행사와 국내외 디자인 전시회 홍보 부스, 인플루언서 협업 챌린지 등 다양한 채널을 통해 시민과 만날 예정이다.

이번 작업에 참여한 동서대 재학생 하성민씨는 “부산의 과거와 미래를 잇는 이야기를 직접 영상으로 풀어낼 수 있었다는 점이 정말 뜻깊었다”면서 “AI 기술이 단순한 도구가 아니라 도시의 감정과 에너지를 표현하는 새로운 언어가 될 수 있다는 것을 확인했다”고 말했다.

시는 이번에 제작한 영상을 통해 부산의 젊은 감성과 따뜻한 에너지가 국내외로 확산돼 세계디자인수도 부산의 위상을 한층 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

박형준 시장은 “이번 프로젝트는 AI 기술과 청년세대의 창의력이 결합된 미래형 도시 홍보 모델로, 부산의 디자인 철학과 비전을 시민이 공감할 수 있는 방식으로 전달했다는 점에서 의미가 크다”고 강조했다.

