3년 만에 1% 이상 뛴 민간소비…올해 1%대 성장 '청신호'

올해 3분기 한국 경제가 소비·투자 등 내수 회복에 힘입어 예상보다 높은 1.2% 성장률을 기록하면서, 올해 연간 1%대 성장 기대도 커졌다.



28일 한은에 따르면 3분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(직전분기대비·속보치)은 1.2%로, 작년 1분기(1.2%) 이후 1년 6개월 만에 가장 높았다.

3분기 성장은 민간 소비 등 내수가 주도했다. 민간 소비·정부 소비·설비투자 등 내수가 끌어 올린 성장률이 전체 1.2% 가운데 1.1%포인트(p)를 차지했다.



특히 민간 소비 증가율(1.3%)은 2022년 3분기(1.3%) 이후 최고 기록이다.



소비심리가 개선된 가운데 정부의 민생 회복 소비쿠폰 배포 등이 소비 회복을 이끌었다는 게 한은의 분석이다.



이동원 한은 경제통계2국장은 "소비쿠폰이 지난 7월 21일부터 지급이 됐는데 음식점, 병원, 의류·잡화, 안경, 이·미용 등 다양한 품목에서 사용됐다"며 "정확한 효과를 아직 알 수는 없지만, 7월 이후 카드 사용액 증가율이 높아지는 등 3분기 민간 소비 증가에 기여한 것은 분명하다"고 말했다.

아울러 스마트폰·전기차 등 신제품 출시 효과, 전공의 복귀에 따른 의료 소비 증가도 소비에 기여했다.



정부 소비도 물건비와 건강보험 급여비 위주로 1.2% 증가했다. 지난 2022년 4분기(2.3%) 이후 가장 높은 성장률이다.



정부 소비 확대에는 새 정부의 적극적 재정 집행 기조 아래 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 관련 건설 투자와 인건비 지출, 종합병원 정상화에 따른 건강보험 급여비 증가, 추가경정예산 관련 정부 지출 증가 등이 영향을 미쳤다.

설비투자도 반도체 제조용 장비, 법인용 자동차 등의 주도로 2.4% 늘었고, 미국 관세 우려에도 수출이 반도체, 자동차 등 호조로 1.5% 증가했다.



미국 관세 영향을 많이 받는 자동차·기계·철강 등도 수출 다변화 노력 덕에 선방했다는 평가다.



한은은 3분기까지 성장률 흐름이 기존 전망에 대체로 부합하는 것으로 보고 있다.



한은은 앞서 8월 경제전망에서 올해 우리나라 경제가 0.9% 성장할 것으로 예상하면서 3분기와 4분기 성장률 전망치를 각 1.1%, 0.2%로 제시했다.



이 국장은 "4분기 전기 대비 성장률이 -0.1∼0.3% 정도 나오면 연간 1%(0.95∼1.04%) 성장률 달성이 가능하다"며 "기존 전망대로 4분기에 0.2% 성장하면 연간 성장률은 1%가 될 것"이라고 말했다.



김재훈 기재부 경제정책국장은 "연간 전망에는 미·중, 한·미 관세 협상의 불확실성이 있지만, 기존 전망보다는 1% 성장률을 달성할 가능성이 커졌다"고 밝혔다.



다만 아직 관세 협상이 마무리되지 않았고, 소비 회복세가 기조적으로 지속될지 여부도 불확실하다.



이창용 한국은행 총재도 지난 23일 금융통화위원회 이후 기자간담회에서 "올해와 내년 성장률이 8월 전망치에 대체로 부합할 것으로 예상되나 미국 무역 협상, 반도체 경기, 내수 개선 속도 등과 관련한 불확실성이 상·하방 모두 확대된 상황"이라며 "무역 협상 결과에 따라 내년 이후 수출과 성장 경로가 달라질 수 있다"고 말했다.



이 국장은 4분기 성장률 관련해 미국 관세 영향, 소비 회복 기조 지속 여부, 건설 투자가 관건이라고 설명했다.



2차 민생 회복 소비쿠폰 지급 효과가 4분기 성장률에 반영되겠지만, 그 효과는 3분기보다 작을 것으로 예상된다.



이 국장은 "2차 쿠폰이 9월 22일부터 지급됐는데 10월 초 카드 사용액 증가율이 높게 나타났고, 아직 2차 쿠폰이 소진되지 않았다는 점을 고려하면 2차 쿠폰 효과는 4분기 소비에 반영될 것으로 본다"면서도 "1차는 9조2천억원 규모, 2차는 4조5천억원 규모이기 때문에 그 효과는 1차보다 덜 할 것"이라고 말했다.



아울러 "소비쿠폰이 끝나더라도 소비회복세가 지속될 수 있을지 잘 모르겠지만, 그렇게 되도록 기대는 하고 있다"고 덧붙였다.

