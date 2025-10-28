원우림 현대씨앤이 대표, 제2회 강원도 청년대상 수상

원우림 현대씨앤이 주식회사 대표가 ‘제2회 강원도 청년대상’을 수상했다.

28일 강원도에 따르면 원 대표는 지역사회와 청년정책 발전을 위해 노력한 점, 청년 일자리 창출과 취업 활성화에 기여한 공로를 인정 받았다.

원우림 현대씨앤이 주식회사 대표가 강원도 청년대상을 수상하고 있다. 강원도 제공

도 청년대상은 지역 청년정책, 사회공헌, 창업·경제, 문화·예술 등 다양한 분야에서 지역사회의 발전에 기여한 청년들을 발굴·시상하기 위해 제정됐다.

원 대표는 강원청년경제인연합회 수석부회장, 양구군 청년위원회 회장 등으로 활동하면서 강원지역 청년기업 간 네트워크 구축, 청년 창업 지원, 지역 일자리 창출을 위한 다양한 프로젝트를 추진해왔다.

또 전기·통신·기계설비·실내건축 분야의 융합 기술 기업인 현대씨앤이 대표, 한국폴리텍대학 춘천캠퍼스 전기과 시간강사로 활동하며 청년 고용 확대와 기술 인재 양성에 힘쓰고 있다.

원 대표는 “두려움보다 도전을 선택했던 모든 순간이 오늘의 상으로 이어졌다”며 “앞으로도 청년이 머무르고, 성장하며, 지역의 미래를 만들어가는 강원을 위해 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

