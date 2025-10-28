사조대림, ‘쟌슨빌 캔햄’ 인기에 대용량 버전 출시

사조대림의 ‘쟌슨빌 캔햄’이 출시된 지 약 7개월 만에(10월 기준) 폭발적인 판매량을 기록하며 인기에 힘입어 대용량 제품도 기획했다고 28일 밝혔다.

사조대림 제공

쟌슨빌 캔햄은 사조대림과 미국 1위 소시지 브랜드 쟌슨빌(Johnsonville)이 협업해 개발한 프리미엄 캔햄 제품으로 지난 4월 출시됐다. 사조대림의 엄격한 품질 관리 기준에 70년 이상 이어오고 있는 육가공 브랜드 쟌슨빌의 노하우를 반영해 차별화된 맛을 선보이며 8월에는 대용량 버전의 ‘쟌슨빌 캔햄 1.81kg’을 소비자에게 선보였다.

사조대림이 쟌슨빌 캔햄 가정용 소용량 제품군에 이어 업소에서 사용이 가능한 대용량 제품군까지 포트폴리오를 확대한 것은 누적 판매량 240만 개 돌파를 견인한 것으로 보고 있다.

또한 사조대림의 이러한 성과 배경에는 MZ 소비 트렌드인 ‘내시피 문화’도 영향을 준 것으로 평가하고 있다. ‘내시피’는 기존 제품을 자신의 입맛에 따라 새롭게 조합한 레시피를 의미한다. 쟌슨빌 캔햄은 단독 메뉴로 시식할 수 있을 뿐만 아니라 다양한 요리의 식재료로 활용 가능해 MZ 소비자들의 입맛을 충족하고 있다.

여기에 지난 6월 이종격투기 선수 출신 방송인 추성훈이 출연한 쟌슨빌 캔햄의 광고도 성과 주요 요인으로 꼽힌다. 광고는 햄다운 햄을 찾아 떠나는 여정을 그려내며 강렬함과 유쾌함을 자아냈는데, 이른바 재미와 소비를 추구하는 ‘펀슈머’ 소비자들의 호기심을 자극해 광고 홍보에도 도움을 주었다.

사조대림 관계자는 “소비자들의 관심과 사랑으로 ‘쟌슨빌 캔햄’이 누적 240만 개 판매 돌파라는 기록을 세웠다”라며, “앞으로 사조대림의 포트폴리오를 확대해 다양한 제품을 선보여 소비자들의 니즈와 입맛을 만족시킬 것”이라고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지