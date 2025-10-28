은가은♥박현호, 결혼 6개월 만에 임신…"현재 22주"

사진=은가은 SNS

가수 박현호와 은가은 부부가 부모가 된다.

28일 가수 은가은 측 관계자는 다수의 매체를 통해 "은가은이 임신 22주 차에 접어든 것이 맞다"고 밝혔다. 박현호와 결혼 후 6개월 만에 전해진 소식이다.

은가은과 박현호는 지난 4월 서울 강남구의 한 웨딩홀에서 결혼식을 올렸다. 지난해 공개 열애를 시작한 뒤 약 8개월 만의 결실에 많은 팬들이 축하를 전했다.

두 사람은 결혼 전부터 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 '신랑수업')'에 출연해 달달한 일상을 공개해왔다. 이 가운데 박현호는 지난 5월 '신랑수업'에서 2세를 계획 중임을 알리기도 했다.

이에 은가은은 "물론 2세를 계획하고 있지만 임신이 아니"라며 2세를 계획 중임을 알리기도 했다.

한편 은가은은 1987년생, 박현호는 1992년생으로 5세 연상연하 커플이다. 두 사람은 트로트 행사는 물론, KBS2 예능프로그램 ‘불후의 명곡’ 등 방송에 함께 출연하며 가깝게 호흡했다.

