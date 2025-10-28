피죤, 섬유탈취제 '스프레이피죤' 3종 리뉴얼 출시

종합생활용품 전문기업 피죤이 섬유탈취제 ‘스프레이피죤’ 3종을 리뉴얼 출시했다.
피죤 ‘스프레이피죤’은 핑크로즈, 옐로미모사, 블루비앙카 등 세 가지 향으로 구성됐다. 향을 중요시하는 최근 트렌드를 반영해 기존 자사 제품 대비 향기 성분 함량을 3배 강화했다. 피죤에서 진행한 향 지속성 테스트 결과 사용 1시간 후에도 향이 뚜렷하게 유지됐다. 24시간이 지난 후에도 향이 충분히 인지되는 지속력도 보였다.
한국의류시험원(KATRI)에서 암모니아, 포름알데히드, 트리메탈아민과 같이 3대 생활 악취에 대해 99%까지 제거하는 탈취력 테스트를 완료했다.
패키지 디자인도 새로워졌다. 향 이름에 걸맞게 핑크, 옐로, 블루로 색상을 통일했고 플라워 향을 연상시키는 이미지를 더해 고급스러움을 높였다.
피죤 관계자는 “스프레이피죤은 피죤만의 향 연구 노하우를 담아 더 깊고 오래 지속되도록 만든 제품”이라며 “유해 성분을 배제하고 안전성 검증을 강화해 걱정 없이 사용할 수 있다”고 설명했다.
