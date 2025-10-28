올겨울 투썸 ‘스초생’ 모델은 박규영…완벽한 ‘시너지’ 낸다

투썸플레이스는 겨울 시즌을 맞아 홀리데이 캠페인의 새로운 모델로 배우 박규영을 발탁했다고 28일 밝혔다. 투썸플레이스 제공

매년 감각적인 비주얼과 스토리텔링을 결합한 홀리데이 캠페인으로 ‘겨울=스초생’이라는 공식을 만들어낸 투썸플레이스는 프리미엄 디저트 브랜드로서의 입지를 확고히 하고 있다. ‘스초생’은 투썸플레이스가 매년 겨울철 선보이는 스트로베리 초콜릿 생크림 케이크의 줄임말이다.

올해는 다채로운 매력과 글로벌 감각을 겸비한 배우 박규영을 모델로 기용해 한층 세련된 고감도 비주얼의 ‘스초생’ 캠페인을 선보인다.

박규영의 입체감 있는 연기와 장르를 넘나드는 섬세한 표현력은 매년 홀리데이 시즌 업계의 틀을 깨고 새로운 감각을 제시해 온 투썸플레이스와 완벽한 시너지를 낼 것으로 기대된다.

차세대 글로벌 스타로 발돋움한 박규영은 넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임’, 넷플릭스 영화 ‘사마귀’ 등에서 다양한 면모를 드러내고 있다. 작품 속에서는 카리스마 넘치는 연기를, 일상에서는 밝은 에너지를, 화보에서는 세련된 분위기를 자아내며 팔색조 같은 매력을 선보인다.

투썸플레이스 관계자는 “다음달 공개될 ‘스초생’ 광고에서는 지금까지와는 다른 압도적인 스케일과 박규영의 새로운 캐릭터를 함께 만나볼 수 있으니 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

