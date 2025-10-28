10대 여학생들 "아저씨 XX 클 거 같은데"…중년여성에겐 "깜둥이 X"

(JTBC '사건반장' 영상 갈무리)

10대 여학생들이 공공장소에서 성인들을 향해 성희롱 발언과 폭언을 퍼붓는 영상이 확산되며 논란이 되고 있다. 단순한 장난으로 치부하기엔 도를 넘은 행동이라는 지적이 이어지고 있다.

지난 27일 JTBC '사건반장'은 최근 SNS를 중심으로 확산된 제보 영상을 공개했다.

영상에는 10대 여학생 무리가 에스컬레이터를 탄 한 중년 남성의 뒤에 서서 "XX 클 것 같은데", "가슴 위치가 어디인지 맞혀보자"라고 비웃으며 손가락으로 동그란 모양을 그린 뒤 성희롱하는 모습이 담겼다.

남성은 이들의 행동을 인식하지 못한 채 그대로 이동했지만, 주변 사람들은 여학생들의 행동에 적잖게 당황했던 것으로 전해진다.

또 다른 영상에서는 무인 매장에서 빵을 고르던 중년 여성을 향해 학생들이 "야!", "얘!", "소보로빵 들고 있는 X"이라며 고함을 질렀다. 이들은 여성의 복장을 두고 "깜둥이 X"이라는 인종차별적 욕설까지 내뱉으며 키득대더니 손가락질과 주먹질까지 하며 폭언과 조롱을 이어갔다.

이 영상들은 순식간에 온라인 커뮤니티와 SNS 전반으로 확산되며 논란은 증폭됐다. 누리꾼들은 "남학생들도 아니고 여학생들 도대체 어떻게 저럴 수가 있냐", "청소년이 아닌 성인 범죄 수준이다", "명백한 성희롱이다. 반드시 잡아서 처벌해야 한다", "성적모욕죄 고소해도 충분하다"며 비난을 쏟아냈다.

논란이 커지자, 게시자는 영상을 삭제한 뒤 한 인물과 나눈 메시지를 공개했다. 사진 속 대화 상대는 게시자에게 "지금 담임한테 전화 옴", "너 빨리 영상 지워", "교육청까지 퍼졌대"라고 말하며 사태가 커지는 것을 우려했다.

하지만 게시자는 이후 "다음에 또 해달라"는 댓글에 "알았다"고 답글을 전혀 반성하지 않는 태도를 보인 것으로 전해져 이들의 행동에 대한 질타의 목소리는 더욱 커지고 있다.

