“나 위험해질 듯” 송도서 납치된 유명 유튜버…200㎞ 떨어진 금산서 구출

인천 송도국제도시의 아파트 지하주차장에서 유명 유튜버를 납치한 20~30대 남성 2명이 경찰에 붙잡혔다. 경찰은 이들이 금전 문제 때문에 범행을 벌인 것으로 보고 수사 중이다.

지난 26일 오후 인천 송도국제도시의 한 아파트에서 신변 위협 의심 신고를 받은 경찰이 출동한 모습. KBS 보도화면 캡처

28일 인천 연수경찰서에 따르면 공동감금 등 혐의로 A씨 등 20대~30대 남성 2명을 체포해 조사하고 있다.

A씨 등은 지난 26일 오후 10시40분쯤 인천시 연수구 송도국제도시의 아파트 지하 주차장에서 30대 남성 유튜버 B씨를 차량에 납치해 여러 차례 폭행한 혐의를 받고 있다.

이들은 B씨가 거주하는 아파트 주차장에서 그를 만난 뒤 차량에 태워 200㎞가량 떨어진 충남 금산군으로 이동한 것으로 조사됐다.

B씨는 A씨 일당과 채무 관계가 있었으며 이들과 만나기 직전 경찰에 미리 신변에 위협을 느낀다며 신고한 상태였다. 앞서 이들은 피해자 집을 찾아 “돈을 갚겠다”며 주차장으로 불러낸 뒤 미리 준비한 둔기 등으로 피해자를 폭행한 것으로 파악됐다.

신고를 받고 출동한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV를 토대로 차량을 추적해 전날 오전 2시40분쯤 충남에 있던 A씨 일당을 현행범으로 체포했다.

경찰이 현장에 도착했을 당시 B씨는 폭행을 당해 얼굴을 심하게 다친 상태였으나 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.

이들은 채무관계가 있는 것으로 전해졌다. B씨는 경찰에 “A씨 일당으로부터 받을 돈이 있다”는 취지로 진술했다.

경찰은 A씨 등을 상대로 구체적인 경위를 추가로 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.

한편 B씨는 구독자 100만여명을 보유한 유명 게임 유튜버로 알려졌다.

