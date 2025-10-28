손흥민 프리킥 데뷔골 아시아선수 최초 'MLS 올해의 골' 선정

손흥민(LAFC)의 미국 메이저리그사커(MLS)에서 멋진 프리킥으로 만들었던 데뷔골이 ‘MLS 올해의 골’로 선정됐다.

손흥민. 로이터연합뉴스

MLS 사무국은 28일 홈페이지를 통해 “손흥민의 LAFC 데뷔골이 역사책에 영원히 남게 됐다”며 “한국의 슈퍼스타가 8월 24일(매치데이 30) FC댈러스전에서터트린 놀라운 프리킥이 ‘2025 AT&T MLS 올해의 골’의 영예를 차지했다”고 발표했다. 이어 “손흥민은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼에서 MLS 역대 최대 이적료로 LAFC에 합류한 뒤 세 번째 경기에서 데뷔골을 터트렸다”면서 “8월초 MLS 데뷔 이후 정규리그 10경기에서 9골 3도움(MLS 사무국 기준)을 작성했다”고 덧붙였다. 1996년 도입된 'MLS 올해의 골'에서 아시아 선수는 물론 LAFC 선수가 이 상을 받은 것은 손흥민이 처음이다.

올해의 골로 선정된 손흥민의 득점은 8월24일 미국 텍사스주 댈러스의 도요타 스타디움에서 열린 댈러스와의 원정 경기에서 전반 6분 페널티아크 정면 부근에서 얻은 프리킥 기회에서 정확하고 강력한 오른발 슈팅으로 골망을 흔든 것이다. MLS 데뷔 3경기 만에 마수걸이 득점에 성공한 손흥민은 매치데이 30의 ‘골 오브더 매치데이’ 주인공으로 뽑혔다. 손흥민과 팀 동료인 드니 부앙가를 비롯해 리오넬 메시(인터 마이애미) 등 16명이 ‘2025 MLS 올해의 골’ 후보로 올랐고, 최종 팬 투표 결과 당당히 손흥민의 프리킥 데뷔골이 수상의 기쁨을 맛봤다.

