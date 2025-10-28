“어제보다 더 춥다”…출근길 기온 최저 ‘영하 4도’ 뚝 [오늘날씨]

화요일인 28일은 아침 기온이 영하 4도까지 낮아지며 추운 날씨가 계속되겠다.

서울 종로구 세종대로 일대에서 시민들이 출근길에 나서고 있다. 뉴시스

이날 기상청에 따르면, 북쪽에서 찬 공기가 남하하면서 경북권에 한파특보가 발표된 가운데, 아침 기온은 전날보다 1~5도 가량 더 떨어지고 경북권을 중심으로는 10도 안팎의 큰 폭으로 기온이 낮아지겠다.

아침 최저기온은 -4~8도, 낮 최고기온은 11~18도 사이를 오르내리겠다. 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 크겠으니 환절기 건강관리에 각별히 유의해야겠다.

이날부터 29일 사이 전국 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하로 내려가는 곳이 있겠고, 바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠다. 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳도 있겠다.

바람도 강하게 불겠다. 경상권을 중심으로는 바람이 순간풍속 55㎞/h 안팎으로 강하게 불 것으로 예보됐다.

남해동부바깥먼바다는 새벽까지, 동해중부안쪽먼바다와 동해남부북쪽안쪽먼바다는 오전까지, 동해중부바깥먼바다와 동해안부북쪽바깥먼바다는 밤까지 바람이 30~60㎞/h로 매우 강하게 불고 물결이 1.0~4.0m로 매우 높게 일겠으니 항해나 조업하는 선박은 안전에 유의해야겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 2도, 인천 3도, 수원 1도, 춘천 -2도, 강릉 3도, 청주 3도, 대전 2도, 전주 5도, 광주 7도, 대구 3도, 부산 7도, 제주 13도다.

낮 최고기온은 서울 12도, 인천 12도, 수원 12도, 춘천 13도, 강릉 13도, 청주 13도, 대전 14도, 전주 16도, 광주 16도, 대구 15도, 부산 17도, 제주 17도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

