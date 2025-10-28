"상견례서 '귀하게 안 자란 것 같아 다행'…무시하는 건가요?"

결혼을 약속한 예비 남편의 식구들과 가진 상견례 자리에서 '귀하게 안 큰 것 같다'는 말을 들어 기분이 상했다는 한 여성의 사연이 전해졌다.

27일 온라인 커뮤니티 네이트판에는 '제가 안 귀하게 큰 거 같다는 고모님'이라는 제목의 글이 게시됐다.

작성자 A씨는 "원래는 (상견례 자리에서) 시아버님 되실 분과 예비 남편 할머님, 이렇게 넷이 보기로 했다"면서 "(그런데) 갑자기 할머님께서 전화로 고모를 왜 안 불렀냐며 (고모가 오지 않으면) 참석하지 않겠다고 말씀하셨다"고 말문을 열었다.

예비 남편은 어릴 때 어머니를 여의고 할머니와 고모의 손에서 자랐다고 한다. 결국 상견례에는 고모도 함께 참석하게 됐다.

그런데 상견례 자리에서 예비 시댁 식구들과 대화를 나누던 A씨는 기분이 상하는 말을 듣게 됐다.

A씨가 "예비 남편과 반씩 대출받아 신혼집을 장만했다"고 말하자, 고모는 "아이고, 우리 ㅇㅇ이가 고생 많았겠다"고 말했다. 또 신혼집이 시댁과 5분 거리라 주말에도 거의 매주 같이 시간을 보내자는 고모의 말에, A씨는 "저는 주말에도 일하는 직업이라 (매번은 어렵지만) 쉴 때는 꼭 들리겠다"고 대답했다.

그러자 고모는 "주말에도 그렇게 일하고, 귀하게 안 큰 것 같아 다행이다"라고 말했다고 한다.

A씨는 고모님의 '귀하게 안 큰 것 같아 다행이다'라는 말과 관련, '"(고모님의 말을) 완전히 이해는 못 했는데 대출 얘기 다음으로 얹혀서 그런지 기분이 팍 상했다"면서 "저를 무시하는 말 맞나요?"라고 물었다.

누리꾼들은 "고모가 시어머니 행세하려고 한다, 도망가라" "고모님 나쁜 거 맞다, 말로 천 냥 빚을 갚듯 그 연세가 됐는데도 저런 발언을 하는 건 무례한 일" "주말에도 일하느라 고생이 많다, 열심히 사는 거 보기 좋다 등 좋은 말들이 많이 있음에도 불구하고 그런 말 들으면 누구라도 기분 나쁠 거다" 등의 반응을 보였다.

