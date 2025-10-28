'선미 댄서' 차현승, 백혈병 투병 근황 "열심히 웃어볼게요"

배우 차현승이 팬들과 소통했다.

차현승은 지난 27일 본인 소셜미디어에 "많은 질문 보내주셔서 감사합니다"라고 적었다.

"질문들 중에 중복되는 것들 위주로 골라서 유튜브에 답해드릴게요. 오늘도 즐겁고 행복한 하루 되세요"라고 덧붙이며 팬들의 질문에 답했다.

한 팬이 "언제부터 그렇게 잘생겼어요?"라고 묻자 "다음 생부터 그럴 예정이다"라고 답했다.

"웃는 얼굴 세상에서 최고임. 본인도 알고 있음?"이라는 말에 차현승은 "열심히 웃어볼게요"라고 했다. "하루 중 가장 많이 하는 말? 또는 가장 많이 하는 생각은?"이라는 한 팬의 말에 차현승은 "읏! 차!"라고 답했다.

한 팬은 "요즘 괜찮아요? 건강하게 지내고 정신병 있는 사람들하고는 어울리지 마세요. 사랑해요"라는 글을 남겼다.

이에 차현승은 "아픈 사람들이지 나쁜 사람들은 아닐 거에요"라고 답하며 눈물을 흘리는 이모티콘을 올렸다.

한편 차현승은 가수 선미의 댄서로 이름을 알렸다. 선미의 첫 솔로인 '24시간이 모자라'부터 댄서로 활동했다. 2021년 넷플릭스 '솔로지옥' 시즌 1에 출연했다. 2024년 숏폼 드라마 플랫폼 스토리릴스에서 드라마 '해야만 하는 쉐어하우스'로 본격적인 배우 활동을 시작했다.

차현승은 지난달 27일 백혈병 투병 사실을 공개했다. 그는 "6월 초 응급실로 실려 가며 모든 것이 멈췄다. 꿈을 향해 달려가던 중 백혈병 진단을 받았지만 끝까지 이겨내겠다"고 밝혔다.

