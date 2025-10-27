김민석 총리, 美 오리건 주지사 접견… “기업인 원활한 입국·활동 보장 매우 중요”

김민석 국무총리는 27일 티나 코텍 미국 오리건주 주지사를 만나 한국과 오리건주 간 협력 강화 방안에 대해 의견을 나눴다.

국무총리실에 따르면 김 총리는 이날 정부서울청사에서 진행된 접견에서 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 주간에 방한한 코텍 주지사와 경제사절단에 환영의 뜻을 표하며 “이번 방한이 한-오리건 간 경제 협력 및 인적 교류를 더욱 강화하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

김민석 국무총리가 27일 정부서울청사에서 티나 코텍 미국 오리건 주지사를 접견하고, 한국과 오리건주 간 협력 강화 방안에 관해 의견을 교환하고 있다. 총리실 제공

또 김 총리는 한국과 오리건주 간 농산물 등 교역이 활발하게 이뤄지고 있는 점을 평가한 뒤 “앞으로 양측 간 교역뿐 아니라 투자와 인적 교류 등 다양한 영역에서 협력이 심화하기를 기대한다”고 언급했다. 그는 “양국 간 경제 협력 심화를 위해서는 기업인들의 원활한 입국 및 활동을 보장하는 것이 매우 중요할 것으로 본다”며 이를 위해 주정부 내 한국과의 관계를 전담하는 ‘코리안데스크’ 설치 등 주정부 측의 관심과 노력을 당부했다.

이에 코텍 주지사는 “한국이 오리건주의 최대 농산물 수출국 중 하나인 만큼 한국과의 관계를 중시하고 있다”며 “향후 반도체, 친환경 에너지, 바이오 등 분야에서도 협력을 다각화해나갈 수 있기를 희망한다”고 화답했다. 그는 “관광을 비롯한 인적·문화적 교류가 협력 확대의 저변을 더욱 탄탄하게 해줄 것으로 본다”며 “직항 항공노선이 재개될 수 있도록 한국 정부의 관심과 지원을 요청한다”고 덧붙였다.

김 총리는 직항 항공노선 운항 재개 등을 통한 한국과 오리건주 간 인적 교류 촉진을 환영한다며 “오리건주를 찾는 우리 방문객뿐 아니라 현지에 거주 중인 약 4만명의 교민에 대해서도 주정부의 관심을 당부한다”고 했다.

코텍 주지사는 이번이 첫 방한이지만 자신의 부친이 한국전 참전용사이고, 2023년에는 부친을 대신해 ‘평화의 사도’ 메달을 받았다고 하면서 한국과의 특별한 인연을 소개했다고 총리실은 전했다.

