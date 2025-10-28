김건희, 조선왕실유물 보관 ‘수장고’도 들어갔다

윤석열 전 대통령 부인 김건희씨가 조선 왕실 유산이 보관된 국립고궁박물관 수장고까지 방문했던 것으로 드러났다. 박물관 수장고는 일반인 출입이 제한되는 곳이지만 김씨는 출입기록조차 남기지 않은 것으로 나타났다.

윤석열 전 대통령 부인 김건희씨. 뉴시스

국가유산청은 27일 국회 문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 임오경 의원실에 제출한 자료에서 김씨가 “2023년 3월2일 국립고궁박물관 수장고에 방문한 사실이 있으나, (방문 관련) 기록은 없다”고 밝혔다. 유산청에 따르면 김씨는 국립고궁박물관 정문으로 입장해 지하 1층 과학문화실을 둘러본 뒤 수장고로 이동했고, 제2수장고를 약 10분간 둘러봤다. 국립고궁박물관은 2024년 기준 지하 수장고 16곳을 포함해 총 19곳의 수장고를 운영하고 있다. 이 중 하나인 제2수장고는 국보이자 유네스코 세계기록유산인 ‘조선왕조실록’, 보물이자 세계기록유산인 ‘조선왕조의궤’ 등 2100여점을 보관하는 공간이다.



국립고궁박물관의 ‘소장품 관리 규정’에 따르면 수장고는 통상 2명 이상 함께 출입해야 하며, 수장고 출입 일지를 두고 필요한 기록을 관리해야 한다. 박물관은 출입 시간과 사유, 출입자 전체 이름을 수기로 작성하도록 하고 있지만, 수장고 출입일지에는 김씨의 방문 기록이 남아 있지 않았다.



김씨는 2024년 9월 종묘 비공개 차담회, 2023년 9월 경복궁 근정전 용상 착석, 2023년 3월 경복궁 건청궁 곤녕합 입장 사실이 드러나 ‘국가유산 사적 유용’ 논란에 휩싸였다.

