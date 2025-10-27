GH, 中企 ESG 역량 강화…협력사 대상 맞춤 컨설팅

경기주택도시공사(GH)가 협력 중소기업에 대해 환경·사회·지배구조(ESG) 지원사업을 벌인다. GH는 이번 지원사업을 통해 공공·민간이 함께하는 ESG 확산을 추진한다는 방침이다.

27일 GH에 따르면 경영 역량 강화를 위한 ‘2025년 협력사 ESG 지원사업’은 최근 5년 이내에 GH와 계약 실적이 있는 중소기업을 대상으로 한다.

GH 광교 청사.

전문 수행기관을 통해 ESG 교육, 역량진단, 현장실사, 보고서 제공 등 종합적인 컨설팅을 지원하는 프로그램이다.

선정된 기업 4곳은 맞춤형 컨설팅을 받을 수 있다. 희망 기업은 다음 달 12일까지 신청서류를 이메일로 제출해야 한다. 모집공고는 GH 및 중소벤처기업부 누리집에서 자세히 확인할 수 있다.

앞서 GH는 2021년 ESG 경영체제를 도입한 뒤 지방공기업 최초로 ‘ESG 성과 화폐화 측정’을 시행한 바 있다.

김용진 GH 사장은 “협력 중소기업의 ESG 역량 강화로 지속가능한 공급망 생태계를 조성하겠다”고 말했다.

