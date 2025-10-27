청년이 그리는 경기도의 미래… GH, ‘청춘 빌드업 공모전’

경기주택도시공사(GH)가 청년 창업 생태계 조성을 위해 ‘청춘 빌드업 창업 공모전’을 개최한다.

27일 GH에 따르면 이번 공모전은 내년 1월12일부터 23일까지 GH 누리집에서 참가신청을 받는다. ‘청춘의 아이디어, 경기도의 미래를 빌드업하다!’를 표어로 내걸고, ‘GH 창업특화주택’ 입주와 연계된다.

GH 광교 사옥.

수상팀에는 창업특화주택 입주 가점이 주어진다. 입주자는 취·창업 컨설팅, 엑셀러레이팅, 마케팅, 자격증 교육 등 다양한 성장 지원 프로그램을 무료로 이용할 수 있다.

내년 하반기 입주를 앞둔 창업특화주택은 수원시 권선구 권선동에 건립 중인 복합 주거모델이다. 임대주택 210가구와 공유 오피스 4호실로 구성된다.

이번 공모전은 산업 전 분야를 대상으로 한다. 도내 19세 이상 39세 이하 청년 누구나 참여할 수 있다. 대학(원) 재·휴학생, 3년이 지나지 않은 초기 창업자 및 창업기업 근로자, 도에 주민등록을 둔 청년 등이다.

창의성·사업성·실현 가능성·사회적 가치 등을 종합 평가해 대상 1팀, 최우수상 2팀, 우수상 3팀, 장려상 4팀 등 총 30개 팀을 선발한다. 총상금은 1400만원 안팎이다.

김용진 GH 사장은 “이번 공모전은 청년들이 자신의 아이디어를 실제 창업으로 발전시킬 기회의 장이 될 것”이라며 “GH는 앞으로도 청년 창업을 뒷받침하는 정책들을 내놓겠다”고 말했다.

