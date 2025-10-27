28일 아침 더 춥다… 올 가을 최강 한파

27일 올가을 첫 한파가 닥친 가운데 28일 화요일 아침 출근길은 더 춥겠다. 북쪽의 찬 공기가 남하하면서 기온이 떨어진 데다 바람까지 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.

서울 아침 기온이 4도까지 떨어지면서 초겨울 날씨를 보이는 27일 서울 종로구 광화문 세종대로 사거리에서 출근길 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 전날 밤 9시부터 이날 오전 11시까지 경기 연천·포천, 강원 평창평지·횡성·철원·남부산지, 충북 진천·음성, 경북 문경·예천·영주·봉화평지·북동산지에 한파주의보가 발효됐다. 올가을 첫 한파주의보다.



이날 밤 9시부터는 경북 영천·칠곡·안동·의성·청송·영양평지·포항, 대구 군위에 한파주의보가 내려졌다. 한파주의보는 ‘아침 최저기온이 전날보다 10도 이상 떨어져 3도 이하이고 평년기온보다 3도 낮을 것으로 예상될 때’와 ‘급격한 저온 현상으로 중대한 피해가 예상될 때’ 등에 내려진다.



강원 설악산의 경우 이날 아침 기온이 -5.3도까지 떨어졌다. 거센 바람 영향으로 체감온도는 한때 -13도를 기록했다. 서울은 3.9도, 인천은 4.6도, 대전은 6.4도까지 기온이 낮아졌다.



중국 북부지방에서 서해로 세력을 확장하는 대륙고기압 때문에 북쪽에서 찬 공기가 유입되고 있는 상황이다. 이 영향으로 수요일인 29일 아침까지 기온이 평년(최저 2∼12도·최고 16∼21도)보다 낮아져 춥겠다. 특히 28일 아침 기온은 이날보다 1∼3도 더 떨어질 것이라고 기상청은 전망했다. 아침 전국 최저기온은 -3∼8도, 낮 최고기온은 10∼18도로 예상된다.

