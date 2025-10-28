세계일보

검색

“서비스 복권 왜 안줘”… 식당서 칼부림

입력 : 2025-10-28 06:00:00 수정 : 2025-10-27 21:32:37
윤준호 기자

인쇄 메일 url 공유 - +

女 사장 사망… 남편도 중태
警, 60대男 체포·영장 신청

서울 강북구의 한 식당에서 발생한 흉기 난동 사건의 피해자 부부 중 아내가 끝내 숨졌다. 경찰은 현장에서 체포된 60대 남성에 대해 구속영장을 신청했다.

 

서울 강북경찰서는 강북구 수유동의 한 식당에서 2명에게 흉기를 휘두른 혐의(살인 및 살인미수)로 60대 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 27일 밝혔다.

 

사진=뉴시스

A씨는 전날 오후 2시쯤 해당 식당에서 밥을 먹은 뒤 부부 관계인 주인 2명에게 흉기를 휘두른 혐의를 받고 있다. 사건 발생 당시엔 사망자가 없어 살인미수 혐의였으나 병원으로 이송된 부부 중 아내가 이날 숨을 거두면서 살인 혐의가 추가됐다. 남편은 수술을 받았지만 건강이 위험한 상태로 알려졌다.

 

A씨는 홍보용 복권을 받지 못해 범행을 저지른 것으로 전해졌다. 이 식당은 올 7월 개업한 곳으로 술을 주문한 손님에게 1000원짜리 홍보용 복권을 줬는데, A씨가 본인만 받지 못했다며 소지하고 있던 흉기로 부부를 공격했다는 것이다. 목격자들에 따르면 이 남성은 만취 상태였던 것으로 전해졌다.

 

다만 경찰은 구체적 경위는 더 조사해봐야 한다는 입장이다. 경찰 관계자는 “복권 때문에 범행을 저질렀다고 단정할 수 없고, 결제 과정에서 A씨가 행패를 부리면서 시비가 붙어 범행을 저지른 것으로 파악된다”고 밝혔다.

 

사건이 벌어진 가게가 위치한 전통시장은 이달 31일 지역 축제를 계획 중이었지만 축제를 계획대로 진행할지 고민하고 있다.


윤준호 기자 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

초아, 청량한 분위기
  • 초아, 청량한 분위기
  • 박보영 동안 미모 과시…상 들고 찰칵
  • 41세 유인영 세월 비껴간 미모…미소 활짝
  • 나나 매혹적 눈빛…모델 비율에 깜짝