결함? 과실?… 경주 질식사 원인 규명 주력

경북 경주시 아연 가공업체 지하 수조에서 배관 작업 중이던 근로자 4명이 쓰러져 3명이 숨진 사고와 관련해 관계 당국이 합동 감식에 들어갔다. 경찰은 국립과학수사연구원, 소방, 고용노동부 등과 함께 27일 오전부터 경주시 안강읍 두류공업지역 아연가공업체에서 감식을 벌였다.



합동 감식팀은 유독 가스가 지하 수조에 유입된 경위 및 정확한 사인을 조사했다. 설비 결함이나 작업자 과실 여부, 범죄 연관성 등 다양한 가능성을 열어 놓고 살펴봤다.

27일 경북 경주시 안강읍 두류공업지역 아연가공업체에서 경찰, 국립과학수사연구원, 소방, 고용노동부, 산업안전공단, 한국가스공사 등 관계자가 합동 감식을 하고 있다. 연합뉴스

앞서 지난 25일 오전 11시 31분쯤 경주시 안강읍 두류공업지역 아연 가공업체 지하 수조에서 배관 작업을 하던 작업자 4명이 쓰러져 3명이 숨지고 1명은 현재 의식을 회복했다. 2명은 사고 당일, 1명은 26일 오후에 사망했다.



경찰은 배관 작업을 위해 지하 수조에 들어간 작업자 1명이 나오지 않자 다른 작업자 3명이 뒤따라 내려갔다가 함께 변을 당한 것으로 보고 있다. 사고를 당한 작업자들은 경기 소재 외주업체 소속 40∼60대 근로자들로, 사고 당일 지하 수조 내 암모니아 저감 설비 설치를 위한 배관 공사에 투입됐다.



노동부는 ‘인천 하수처리장 저수조 사망’ 사건과 관련해 이날 인천환경공단을 압수수색했다. 지난달 30일 공단이 운영하는 공촌하수처리장에서 청소작업 중이던 50대 근로자가 추락해 사망한 사고를 규명하기 위한 것이다.



압수수색에는 중부지방고용노동청 근로감독관과 인천경찰청 경찰을 합해 30명이 투입됐다. 이들은 청소작업을 할 때 저수조에 빠질 위험이 있다는 것을 충분히 예견할 수 있었음에도 추락 방호 조치가 제대로 이뤄지지 않은 이유 등을 살펴볼 방침이다. 노동부는 공공기관에 대해 더 엄격한 잣대로 수사하겠다는 입장이다.

