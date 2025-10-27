'美 팝스타' 케이티 페리, 트뤼도 전 캐나다 총리와 파리서 공개 데이트

케이티 페리와 쥐스탱 트뤼도 전 총리가 25일(현지시간) 프랑스 파리의 카바레 클럽 '크레이지 호스(Crazy Horse)'에서 함께 나오고 있다. TMZ

미국의 팝스타 케이티 페리(Katy perry)와 쥐스탱 트뤼도 전 캐나다 총리가 연인 관계임을 공식화했다.

26일(현지시간) 영국 매체 더 타임스(The Times)에 따르면 25일(현지시간) 토요일 밤 두 사람이 프랑스 파리의 카바레 클럽 '크레이지 호스(Crazy Horse)'에서 공연을 감상한 뒤 다정하게 손을 잡고 나서는 모습이 포착됐다.

미국의 연예매체 TMZ가 촬영한 영상에는 빨간 슬립 드레스를 입은 케이티 페리와 검은 수트 셋업을 입은 트뤼도 전 총리가 손을 잡고 공연장을 나서며 사람들을 향해 미소짓다가 차량에 탑승하는 모습이 담겼다.

정석적인 데이트 룩에 서로를 다정하게 바라보고 손을 잡은 두 사람의 모습은 여느 평범한 연인과 다를 바 없어 보였다.

이날은 케이티 페리의 41번째 생일로 현장에 있던 한 팬은 페리에게 장미를 선물했고 또 다른 사람들은 생일 축하 노래를 부르기도 했다.

이로써 지난 7월 두 사람의 저녁 데이트와 지난 10월 12일 포착된 요트 데이트로 불거진 두 사람의 열애설은 사실이 됐다.

한편, 케이티 페리는 미국인으로 2001년 1집 앨범 'Katy Hudson'을 발매하며 가수로 데뷔했다. 이후 'Fire work', 'I Kissed A Girl' , 'California girls' 등의 히트곡을 선보이며 미국의 팝스타로 자리 잡았다.

미국 연예매체 TMZ가 지난 7월 포착한 케이티 페리와 쥐스탱 트뤼도 전 총리의 저녁 데이트 현장. TMZ

이후 그녀는 영국 배우 올랜도 블룸과 2016년 연인관계로 시작해 2019년 약혼하고 2020년 딸을 출산했으나, 지난 6월 결별했다.

쥐스탱 트뤼도 전 총리는 지난 2015년부터 10년간 캐나다를 이끈 인물로, 지난 3월 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 선포 후폭풍으로 약 10년 만에 총리직에서 물러났다.

또 TV 방송 진행자 출신인 전 부인 소피 그레구아르와는 2023년 8월 18년만에 결혼 생활에 마침표를 찍으며 남남이 됐다.

당시 로이터 통신은 캐나다 총리실이 "트뤼도 부부가 이혼 서류에 서명을 마친 사실을 밝혔다"는 공식 발표를 했다고 보도한 바 있다.

