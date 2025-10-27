셔틀콕 여제와 최강 듀오, ‘K배드민턴’ 위용 과시

세대교체기 잠시 침체했던 한국 배드민턴은 여자 단식에서 안세영(23·삼성생명)이라는 걸출한 스타를 배출하며 다시 세계무대에서 존재감을 보여주기 시작했다. 여기에 전통적으로 강했던 남자 복식도 다시 옛 명성을 되찾고 있다. 바로 서승재(28)와 김원호(26·이상 삼성생명)가 호흡을 맞춰 세계 최고의 기량을 뽐내고 있기 때문이다.



여자 단식 세계랭킹 1위 안세영과 남자 복식 세계 1위 서승재·김원호 조가 이제 세계 배드민턴의 새 역사에 도전한다. 바로 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 단일 시즌 최다승 기록이다.

나란히 시즌 9승씩 거둔 한국 배드민턴의 간판스타 여자 단식 안세영(왼쪽 사진)과 남자 복식 서승재(오른쪽 사진 오른쪽부터)·김원호가 2025시즌 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 시즌 최다승에 도전한다. 세계일보 자료사진

안세영은 26일(현지시간) 프랑스 세송 세비녜에서 열린 BWF 월드투어 슈퍼 750 프랑스오픈 여자 단식 결승에서 중국의 왕즈위(2위)를 2-0(21-13 21-7)으로 제압하며 2019년과 2024년에 이어 이 대회 세 번째 우승을 차지했다. 서승재·김원호 조도 이 대회 남자 복식 결승에서 인도네시아의 파자르 알피안·무하마드 쇼히불 피크리 조(25위)를 2-1(10-21 21-13 21-12)로 제압했다. 이로써 안세영과 서·김 조는 나란히 시즌 9승씩을 거뒀다.



우선 안세영은 이번 우승으로 시즌 13개 국제대회에 참가해 3개의 슈퍼 1000 시리즈(말레이시아오픈·전영오픈·인도네시아오픈)와 5개의 슈퍼 750 시리즈(인도오픈·일본오픈·중국오픈·덴마크오픈·프랑스오픈)와 슈퍼 300 대회 오를레앙 마스터스에서 우승했다. 이로써 두 시즌 전 자신이 세운 여자부 BWF 단일 시즌 최다 우승(9회)과 타이를 이뤘다. 그해 아시안게임 우승을 포함하면 단일 시즌 우승은 10회다. 이제 안세영은 남은 시즌 BWF 단일 시즌 최다 우승 타이기록에 도전한다. 남녀부를 통틀어 이 부문 기록은 2019년 11회 우승을 차지한 모모타 겐토(일본)가 갖고 있다. 안세영은 11월 호주오픈과 12월 중국에서 열리는 월드투어 파이널스를 모두 제패하면 이 기록에 다가설 수 있다.



안세영은 상금 기록도 새롭게 썼다. 이번 프랑스오픈 우승 상금 6만6500달러(약 9200만원)를 추가하며 올 시즌 누적 상금 약 10억3960만원을 기록, 한 해 누적 상금 10억원 돌파 신화를 썼다. 커리어 통산 상금 역시 220만달러(약 30억6000만원)를 돌파했다.



서승재와 김원호가 올해 이룬 성과도 만만치 않다. 남자 복식과 혼합 복식을 병행하던 서승재가 2024 파리 올림픽 부진을 계기로 남자 복식에만 전념하기로 하면서 김원호와 지난 1월 처음 호흡을 맞추기 시작했다. 이렇게 조를 꾸린 지 9개월 만에 아홉 개의 우승 트로피를 수집하며 적수를 찾기 힘들다. 이제는 박주봉·김문수, 김동문·하태권, 이용대·정재성의 뒤를 이을 ‘황금 콤비’로 자리 잡았다. 지난 16일 덴마크 오덴세에서 열린 BWF 월드투어 슈퍼 750 덴마크오픈 16강에서는 예상 밖 패배를 당해 조기 탈락하기도 했지만, 곧바로 다음 대회에서 정상에 오르며 두 번 실수는 없다는 것을 보여줬다. 이렇게 두 사람은 올해 세계선수권대회를 비롯해 3개의 슈퍼 1000 시리즈(말레이시아오픈·전영오픈·인도네시아오픈)와 3개의 슈퍼 750 시리즈(일본오픈·중국 마스터스·프랑스오픈), 슈퍼 500 코리아오픈, 슈퍼 300 독일오픈에서 정상에 올랐다.



이들도 남자 복식 한 시즌 최다승이라는 새 도전 목표가 생겼다. 역대 남자 복식 단일 시즌 최다승은 중국 조가 가진 10승이다. 이제 1승만 더 추가하면 서승재·김원호 조도 세계 배드민턴 역사에 한 획을 긋게 된다. 이에 대해 서승재는 지난달 코리아오픈 우승 뒤 인터뷰에서 “욕심은 나지만 그렇다고 항상 이루어지진 않았다. 주어진 상황에서 매 경기 최선을 다할 것”이라고 밝힌 바 있다.

